Experto destaca que el blockchain permite que el consumidor fije precio vino

Logroño, 1 oct (EFE).- El líder del proyecto OPENVINO, Mike Barrow, ha afirmado hoy a Efe en Logroño que la tecnología "blockchain" permite que sea el consumidor quien determine el precio de una botella de vino, y no la bodega, mediante el uso de las fuerzas de mercado.

Barrow participa en la mesa redonda "Abriendo el mundo del vino con blockchain", celebrada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y en la que también han intervenido la CEO de Optium TIC, Rosa Ortuño; y la directora del grupo de Investigación InES de UNIR, Pilar Morales.

El "blockchain", ha proseguido Barrow, se puede definir como "una especie de libro contable" compartido por todos, en el que se pueden realizar transacciones de forma segura, ya que todas las partes cuentan con un "software seguro" para realizar operaciones entre sí.

"Hay miles y miles de copias de ese libro en todo el mundo y esas copias no pertenecen a una empresa ni a un Gobierno, es descentralizado y replicado en miles de puntos", por lo que es "absolutamente seguro", ha recalcado.

Ha explicado que el proyecto OPENVINO utiliza "ese mecanismo de intercambio de valor sobre 'blockchain', como el bitcoin, para que sea el consumidor quien termine por determinar el precio y el valor del producto y no la bodega", de tal forma que "es el consumidor, usando fuerzas de mercado, quien termina fijando el precio de la botella".

La botella de vino es "la mejor metáfora" que hay para criptomonedas como el bitcoin porque "una botella puede tener un valor de órdenes de magnitud, hay vinos de 2 euros y de 20.000 euros", pero, "en sí, no tienen un valor intrínseco", al igual que un billete de tantos euros, ya que "ambos representan una ficción compartida de valor", ha dicho.

"Un vino vale 300 euros, ¿por qué?, la bodega puso el precio, pero vale eso porque creemos que vale eso, igual que un billete de 100 euros vale eso porque creemos que vale eso y tiene una asociación ficticia que compartimos", ha subrayado.

Ha asegurado que con este sistema se busca "la honestidad en el producto", de tal forma que el precio "lo defina el mercado" y, "si la venta de un vino se hace por debajo del coste, eso no es un problema del consumidor, es problema de la bodega".

"La bodega puede decidir hacer el producto o no con la calidad y la comunicación con la que lo quiera hacer y eso termina reflejando una oferta y una demanda en la fuerza del mercado", ha incidido.

La viticultura, ha resaltado, es "una cultura milenaria interesante a día de hoy en muchas facetas", como la de la transparencia, "es decir, cómo sabe el consumidor que esta botella realmente contiene un vino de tales características" y cómo se puede comunicar "con honestidad entre productor y consumidor".

Barrow ha recalcado que el "blockchain" es "importante" porque permite, "por primera vez en la historia", entablar un intercambio de algo de valor entre dos personas de cualquier parte del mundo que no se conocen, no se fían entre sí y, sobre todo, no requieren de un tercero, un banco en el caso de monedas, para hacer de nexo de proximidad.

Por su parte, Ortuño ha afirmado a Efe que, antes, los ciberataques a empresas tenían por objetivo sus páginas web, pero, en la actualidad, se busca "mucho" robar o manipular los datos primeros de origen y lo que hace tanto su empresa como, "mucho más arriba, el 'blockchain', es asegurar que la información no sea manipulable".

"Cada vez más, el mundo en el que vivimos es el de la ciberdelincuencia, a lo mejor, hay un chico que se aburre e intenta robarte datos o hay una empresa que paga para atacar" a otra, ha especificado.

"La criptomoneda está en la capa más arriba, al final, el 'blockchain' es una distribución de conformación de distintos nodos en la que nadie tiene la absoluta", ha explicado.

Morales, docente de UNIR y encargada de moderar esta mesa redonda, ha apuntado a Efe que esta iniciativa pretende "abrir ese mundo del vino a las tecnologías 'blockchain'".

"Todavía somos un poco susceptibles de aplicar esta tecnología a la trazabilidad del vino" y, aunque "sí que ya hay cosas hechas" en esta materia, se busca invitar "a las personas que están en este mucho a no tener miedo a enfrentarse a ese 'blockchain' porque garantiza la seguridad y la confianza del producto", ha concluido.