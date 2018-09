Lovisual incluye diez encuentros gastronómicos con sus artistas expositores

Logroño, 28 sep (EFE).- La fiesta del diseño Lovisual 18, que se celebrará durante los trece primeros días de octubre, incluirá diez encuentros gastronómicos, en un formato informal de vermú, con los artistas que expondrán sus obras en 23 escaparates de Logroño.

Así lo ha afirmado hoy uno de los promotores de esta iniciativa, Daniel Niño, en la rueda informativa de presentación de su tercera edición, en la que también ha participado el promotor Javier Peña.

Niño ha explicado que en estos Espacios Gastros, que se celebrarán del uno al diez de octubre, se conversará con los creadores sobre diseño, arte y creatividad en relación a las propuestas artísticas que desarrollarán en los comercios de la ciudad.

El día uno, ha proseguido, las rutas gastronómicas llevarán a los participantes por el Mesón Don Chufo, donde podrán degustar el pincho "Mestizo"; el Café La Tertulia, que ofrecerá su "Jamón de pato con paté de olivas negras y perlas de aceite"; y El Rincón de Alberto para probar su "Torrija caramelizada".

En la siguiente jornada se recorrerá el Tastavín, que pondrá a disposición de los asistentes su selección de ahumados; el Malabar, con su "Salmón marinado con lima sobre ajo blanco y gazpacho de tomata riojana; y el Tondeluna, donde se servirán "Las croquetas que mi madre Marisa nos enseñó a hacer", ha detallado.

Ha apuntado que La Chispa Adecuada será otro de los Espacios Gastros el día cuatro, en el que se ofrecerá el pincho "Ravioli de rabo envuelto en pasta wonton"; mientras que el Guardaviñas, el día 5, apostará por su "Homenaje a Logroño".

Por último, estas rutas pasarán el día diez por el Wine Fandango, local que tratará de deleitar a sus asistentes con "Gua Bao de balao al ajillo"; y concluirán al día siguiente en el Gastrobar Torres, con su "Bocatita de calamares con salsa Torres", ha especificado.

Además de estos foros, Lovisual 18 ha programado otros en espacios no gastronómicos, como son la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), por la que pasará el artista multidisciplinar Ernesto Artillo el día 3; y el Cubo del Revellín, donde el día 8 conversarán la periodista María Arranz y la docente María Luisa Walliser.

Peña ha desgranado que un total de 23 artistas expondrán en otros 23 locales logroñeses, a los que se han sumado ocho nuevos este año; y cuyo montaje se sucederá entre los días uno y tres para, esta última jornada, realizar una fiesta de bienvenida y, a la siguiente, la inauguración.

Ha destacado que el escaparate de la joyería María José acogerá la obra "Luz y forma", del escultor Félix José Reyes; la tienda de moda Mikonos mostrará "Punto de Fuga", de la diseñadora Andrea Santamarina; y el dibujante Jorge Ochagavía expondrá "Los ladrones de lencería" en la tienda de lencería "Anayvi".

A estos locales se suman el Centro Óptico Capitol, en el que podrá verse "Muda", de Perspectiva MOMA; Osaba, con "El escaparate de los leones", del dibujante Ignacio Lobera; Vinoteca Larría, con las fotografías de Arantza Elejabeitia tituladas "Naves de vino"; y Freijo con "Pequeñas puertas que se abren. Que se cierran", de Diego Sáinz.

"Ven a mí", de la diseñadora Ana Escalera, será la protagonista del escaparate de The Optical Boutique by Pascual; mientras que la tienda "Mandarina" acogerá "Lobe", de los arquitectos Pablo Ferreira y Andrés Izquierdo; y Feliñarán Floristas hará de galería para las obra de los artistas Álvaro Carrillo y Galar Knörr "Rumble in the jungle".

La artista Ayelen Peressini mostrará "Cascade" en Estilo Equipamiento Comercial; al igual que el arquitecto Javier Dulín con "Cannelle" en la pastelería Iturbe; así como los diseñadores Goula/Figuera con "Kado" en Setlan; y el artista visual Javier Triviño y su obra "Saturno" en Santos Ochoa de Calvo Sotelo.

Diana Moda será la sede de la escuela invitada de esta edición, DMAD; a su vez, Alma de Blues prestará su escaparate al dibujante Gorka Olmo y su obra "Árboles que se juntan"; y la tienda de moda LDM expondrá "Focus", de los arquitectos Marta Alonso Yebra e Imanol Calderón.

Por su parte, Valentín Sanz llevará su obra "El Pao de Ultranovia" a Novias Senda; Los Chavales Studio mostrarán "La barbacue bursátil (BBQB)" en la carnicería Paco y Begoña; y la diseñadora gráfica Alejandra Gómez expondrá "Equilibrio" en Clínica Nutriestética.

"El ojo que todo lo ve?", de la arquitecta Maria Camba, se difundirá en la óptica Abrelosojos; "Azul sensible", de Luca Hugo Brucculeri, en Summertime by Bianca; y "Lo que se (lle)va", de Ernesto Artillo, en Cristina Marzo Estilistas.

Peña ha recalcado que estos espacios expositivos temporales podrán recorrerse mediante visitas guiadas de unas dos horas los días cinco, seis, once y trece; mientras que, el día ocho, el Wine Fandango será la sede de una cata de la mano de Bodegas Murua; y los días ocho, diez y once se celebrarán las llamadas aulas en la calle.

La Concha del Espolón de Logroño acogerá el día seis un taller a modo de gimkana de la mano del laboratorio creativo Dodo Laboratory, en el que, bajo el título "La misteriosa desaparición del monumento al Espartero", veinte niños se convertirán en reporteros.