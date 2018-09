Medio centenar de personas rechazan los últimos casos de violencia machista

Logroño, 27 sep (EFE).- Cerca de medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma 8 de Marzo en La Rioja, se han concentrado hoy en Logroño para rechazar los últimos casos de violencia machista y han exigido el cumplimiento íntegro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Riojanas Progresistas, Izaskun Fernández, ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que con esta concentración se desea "denunciar la violencia de género, sobre todo, con los hechos acaecidos en estas últimas 48 horas, en las que tres mujeres y dos niñas han sido asesinadas; y manifestar el apoyo a las víctimas".

Estas declaraciones se han producido después de que esta madrugada se haya encontrado el cadáver de una mujer de 44 años en una vivienda de la localidad malagueña de Torrox y quien tenía la orden de alejamiento de dos parejas diferentes por denuncias previas por maltrato.

Sus datos indican que, con esta mujer, ya son 38 las que han perdido la vida en lo que va de año, así que "es evidente que algo está fallando", ha precisado Fernández, quien ha considerado que "los fuertes recortes en derechos sociales y gasto público durante los últimos años han supuesto un retroceso muy importante en el desarrollo de las políticas para la igualdad, lo que está teniendo una repercusión en el incremento de esta lacra".

"Nos reunimos aquí -ha dicho- para concienciar y reivindicar que todo lo que se nos promete hay que cumplirlo" y ha defendido que "el Pacto de Estado debe ser presupuestado, tiene que estar dotado económicamente porque ha de haber unas medidas que sean efectivas".

Ha insistido en que no se puede permitir "ningún titubeo ni dejadez por parte de nadie" en esta materia, ya que "hay todavía muchas mujeres que están luchando contra esta lacra social",por lo que hay que transmitirles que "no están solas en su lucha y que no vamos a dejar de exigir soluciones eficaces e inmediatas para acabar con esta lacra social".