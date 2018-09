Revuelta plantea contratar un psicólogo para reforzar la moral de la UDL

Logroño, 25 sep (EFE).- El máximo accionista de la Unión Deportiva Logroñés (UDL), Félix Revuelta, ha considerado hoy que la situación deportiva de su equipo está relacionada con la entereza moral de su plantilla, ante lo que se plantea contratar a un psicólogo o a un "coach".

Revuelta ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en la junta de accionistas del club.

Ha incidido en la situación del entrenador del equipo, Sergio Rodríguez, al que ha defendido y del que ha subrayado que su continuidad depende de él mismo, de si tiene fuerzas para seguir "y me ha dicho que sí".

Cree que en el fútbol "hay muchos nervios" y "en cuando hay unos malos partidos todo el mundo se pone nervioso, hasta el entrenador" y "le he dado calma".

Revuelta ha recalcado que confía en la solvencia del equipo "y en que las cosas van a salir" y "quizás luego llegue la buena racha, de 15 partidos sin perder, y entonces el entrenador será buenísimo".

"Sergio tiene fuerza y no tiene presión, porque no va a perder su puesto de trabajo, va a estar aquí en un puesto o en otro, no le tengo que ratificar porque va a estar aquí en este proyecto y yo quiero que sea director de la ciudad deportiva, está preparado para ello", ha recalcado.

Ha admitido, no obstante, que "el entrenador sabe que hay presión" y "es él quien tiene que medir sus fuerzas" aunque "sé que tarde o temprano las cosas van a salir".

También ha aludido a la posibilidad de que los jugadores no estén en sintonía con el entrenador, algo que no cree, aunque reconoce que "han pasado cosas que no tenían que pasar" pero "he hablado con ellos (los jugadores) y están a muerte con el entrenador".

Respecto a los futbolistas ha incidido en que "son jóvenes y en estas situaciones se desmotivan" por lo que "si hay que buscar coach o un psicólogo habrá que hacerlo" porque "creo que es un problema psicológico", ha dicho.

Por otro lado, ha aludido a la situación de la entidad, en la que él, tras una década al frente de la entidad, sigue buscando "hacer un club grande, poco a poco" y para ello "el primer paso es subir (a Segunda), que es algo difícil".

"Yo no me voy a cansar, porque esto no es un proyecto económico sino del corazón", ha recalcado el empresario, que ha incidido en que le han llegado "muchas ofertas" para comprar la entidad.

Y siempre ha respondido que "vendo el 40 por ciento de las acciones, también a empresarios riojanos si las quieren, pero para trabajar, no para ir al palco solo", ha concluido.