Multinacionales analizan la empleabilidad en Marketing 4.0 y neuromarketing

Logroño, 21 sep (EFE).- La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha organizado dos mesas redondas los próximos días 26 y 27, en las que destacadas firmas multinacionales abordarán la empleabilidad en Marketing 4.0 y el neuromarketign.

Los anuncios y productos que cada día bombardean a la sociedad a través de los medios de comunicación e internet generan en las personas diferentes estímulos que repercuten en los niveles de emoción, atención y memoria, determinantes a la hora de la compra.

Dar con la fórmula del éxito depende en buena medida del neuromarketing, ha informado hoy la UNIR, en una nota.

Para ahondar más en esta disciplina, UNIR, cuyo domicilio social está en Logroño, ha organizado el próximo día 27 la mesa redonda que, bajo el título 'Neuromarketing. Emociones que venden', pretende conocer quiénes son sus profesionales y descubrir sus aplicaciones.

En ella disertarán la directora del Máster Universitario en Neuromarketing, María Galmes; y el codirector de este máster, José Martínez, quien es también experto en Investigación cualitativa y Neuromarketing, además de director de Marketing del grupo Kantar-Millwardbrown.

Junto a ellos estarán Juan Graña, Founder & Ceo de Neurologyca -considerada una de las compañías de neuromarketing más innovadoras de Europa, tanto por medios técnicos como en experiencia e investigación-, y Ángeles Pedraza, jefa de investigación de Publiespaña, que contará la experiencia y resultados de Mediaset en esta materia.

El marketing protagonizará también la sesión anterior, denominada 'Digital Date: Empleabilidad en Marketing 4.0' y que se celebrará el próximo 26.

En ella, destacados responsables de Big Data, ventas, marketing, gestión de proyectos digitales y publicidad revelarán cuáles son los perfiles digitales con mayor empleabilidad, así como la formación, competencias y aptitudes necesarias en función de las necesidades y naturaleza de cada compañía.

En el encuentro participarán Jenny Whelan, global head of business management de Telefónica, Álvaro Alfonso, go to market & digital marketing project manager de Vodafone, Clara Marchán, directora general de Leo Burnett, Xavi Igual, socio co fundador de AEMAVEB2B y Juan Manuel Álvarez, team leader sales & marketing de Randstad.