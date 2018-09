Gobierno Rioja concede 10 autorizaciones VTC en legislatura "por obligación"

Logroño, 13 sep (EEF).- El Gobierno de La Rioja ha concedido en esta legislatura un total de diez autorizaciones de Vehículos de Transporte Concertado (VTC), como los que ofrecen aplicaciones móviles como Uber y Cabify, "por obligación" de una sentencia judicial.

Así lo ha afirmado hoy el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, en la sesión plenaria del Parlamento regional, en la que ha detallado que, en total, en La Rioja hay 16 autorizaciones de VTC.

Ha señalado que, "cuando se da, si se da", competencia desleal entre los VTC y los taxis, el Gobierno riojano aplicará la ley correspondiente y ha añadido que se ha reunido con ayuntamientos de municipios para tratar esta cuestión.

"Me gustaría que creáramos un área de prestación conjunta para toda La Rioja", ha asegurado Cuevas, quien ha señalado que en Madrid existe formada un área de este tipo, que "es algo bueno para el taxi".

Cuevas ha respondido así a la cuestión planeada por la diputada de Podemos Ana Carmen Sáinz, quien ha resaltado que es necesario establecer una reglamentación específica para los VTC a nivel regional y nacional.

"Es su obligación escuchar a los taxistas o están al lado de compañías con sede en paraísos fiscales o de un gremio que ha trabajado de forma intachable en nuestra región", ha especificado.

Ha pedido al Gobierno regional que recoja las competencias del Estatuto de Autonomía, que dice que la comunidad autónoma tiene "las competencias exclusivas del transporte" en su territorio.

Sáinz también ha preguntado al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, sobre el informe Día de la Liberación Fiscal 2018, que, ha dicho, indica que La Rioja es la comunidad con menor presión fiscal y que dejará de recaudar 73 millones de euros anuales, algo que le "preocupa".

Domínguez ha incidido en que esos 73 millones de euros "salen del esfuerzo de ciudadanos que pagan impuestos y es mejor que estén en su bolsillo" para fomentar el consumo; a lo que ha añadido que lo "más relevante" de este informe es que indica que los riojanos hacen "el menor esfuerzo fiscal".

Además, la consejera de Salud, María Martín, ha señalado que en Logroño se presta una media de doce servicios diarios del servicio de soporte vital básico, mientras que en Nájera y en Arnedo se realizan tres, datos en base a los que se decide dónde se necesita el transporte sanitario.

Ha recalcado que cada vez que se menciona la sanidad en el Parlamento riojano, este se transforma en "Mordor, en rayos y centellas oscuros", pero entre los ciudadanos "la opinión no es esa".

La consejera ha recalcado que la Administración no va a inmiscuirse en las relaciones entre trabajadores y empresa cuando se producen negociaciones de convenios colectivos de por en medio.

Martín ha respondido así a la socialista Nuria del Río, quien ha apuntado que, desde que Martín gestiona la sanidad riojana, se incumplen pliegos y convenios y hay "contratos de prácticas mal utilizados".

Lo peor, ha concluido, son "los servicios privados", ya que "el colmo de ser cutre y de tener la tranquilidad de que no me va a pasar nada y hago lo que me da la gana es que se pongan pegatinas blancas en los vehículos para tapar que están haciendo un servicio prohibido" de ámbito privado.