Martín aboga por despolitizar la sanidad y lograr un pacto global

Logroño, 10 sep (EFE).- La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha defendido hoy la importancia de "alcanzar un pacto global por la sanidad española" y cree que es "la hora de despolitizar la sanidad y hacer una política sanitaria que no piense en votos, si no en ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos"

Martín ha participado en Madrid en la presentación del documento "Nuestra Contribución al Pacto de Estado para la Sanidad" impulsado por la Asociación de Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), en un acto inaugurado y clausurado por el presidente del Senado, Pío García-Escudero.

La consejera, en una nota, ha subrayado que comparte la necesidad de llegar a acuerdos en temas de sanidad porque, "en general, todos los responsables de salud nos enfrentamos a los mismos retos y hablamos un lenguaje parecido para superarlos".

"Prácticamente todos ofrecemos las mismas soluciones, por tanto, no debería ser difícil llegar a ese pacto si solo pensamos en la asistencia al ciudadano", ha asegurado.

El documento que se ha presentado contiene cien propuestas para alcanzar este pacto y la consejera de Salud se ha detenido en tres de ellos al considerarlos "los mayores retos a lo que se enfrenta nuestro sistema".

Se ha referido a la importancia de apostar por la medición de resultados, "la cohesión del Sistema Sanitario Nacional pasa porque todos pongamos los datos encima de la mesa" y "debemos ver con claridad qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y con qué lo estamos haciendo".

Para ella, otro punto "clave" es "invertir en educación en salud", dado que "nuestra sanidad es fantástica, es gratuita, pero no gratis".

Por ello, "hay que hacerle ver a los pacientes, a los profesionales y a nosotros mismos, los gestores, que tiene un precio, que hay que cuidarla entre todos".

Martín ha defendido que "hay que apostar por la corresponsabilidad de todos" porque el Sistema Nacional de Salud seguirá siendo sostenible si todos hacen un uso "razonable" del mismo.

Ha considerado que ello se conseguirá con "los profesionales a la hora de administrar los recursos, los pacientes siendo conscientes del uso que deben hacer de los mismos y las administraciones siguiendo con la apuesta por una sistema público de calidad".

La consejera ha abogado por apostar por una mayor cohesión entre los 17 sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, para lo que hay que contar con la coordinación del Ministerio y garantizar, así, que todos los españoles reciban una atención sanitaria de calidad, con independencia del lugar donde se encuentren.

Ha indicado que hay que continuar con la potenciación de medidas como los centros de referencia para mejorar la equidad en el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de alto nivel de especialización, "garantizando una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente"; y "mejorando la atención de las patologías y procedimientos de baja prevalencia".

Ha puesto como ejemplo a La Rioja, donde se ha ofrecido a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento regional un documento con 45 propuestas para abordar el Pacto por la Sanidad, que incluye los puntos de vista comunes de todos los partidos políticos expresados en sus programas electorales.

"Nuestro sistema sanitario es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar"; ha dicho Martín, y "contamos con un sistema sanitario cuyos principios y objetivos básicos continúan centrándose en la universalidad, el libre acceso, la equidad y la distribución justa de su financiación".

Ello "no es patrimonio de unos pocos, sino del trabajo que lleva desarrollándose en nuestro país desde hace muchos años", ha señalado Martín, para quien es "la hora de despolitizar la sanidad y hacer una política sanitaria que no piense en votos, si no en ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos".