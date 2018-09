Séptimo título, cuarto consecutivo, de Nino Schurter; Coloma, decimoctavo

Redacción Deportes, 8 sep (EFE).- El suizo Nino Schurter logró este sábado su séptimo título, cuarto consecutivo, al imponerse en la prueba de 'cross country' de los Campeonatos del Mundo de bicicleta de montaña, que se disputan en la ciudad suiza de Lenzerheide y en la que el mejor español fue, en la decimoctava plaza, Carlos Coloma.

Nino Schurter, de 32 años, campeón olímpico en Río 2016 y también ganador del oro mundialista en 2009, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017, agrandó su leyenda al lograr la victoria este sábado por delante del italiano Gerhard Kerschbaumer, segundo a 11 segundos, y el holandés Mathieu van der Poel, tercero a 1:14 minutos.

El riojano Carlos Coloma, bronce en Río hace dos años, fue el mejor de los españoles. Fue decimoctavo a 4:30 minutos del ganador.

Coloma ha reconocido que salir con el dorsal 27 como consecuencia de su ranking le ha "lastrado mucho", según ha declarado en un comunicado facilitado por su equipo, Primaflor-Mondraker-Rotor.

"En la segunda vuelta he remontado posiciones y he conseguido mantenerme en esa zona hasta el final. Sin embargo, aunque lo hemos dado todo, mi objetivo era estar entre los ocho mejores y no ha podido ser. Ahora toca descansar un poco y pensar en el año que viene, para el que prometo dar mucha más batalla", ha agregado.

Sergio Mantecón acabó en la trigésima segunda plaza a 6:06 y David Valero lo hizo en la quincuagésima primera a 8:35.

En la prueba femenina se impuso con autoridad la estadounidense Kate Courtney, con 47 segundos de margen sobre la danesa Annika Langvad, que fue campeona en 2016 en Nove Mesto, y 1:58 sobre la canadiense Emily Batty, que repite el bronce que ya obtuvo hace dos años.

La suiza Jolanda Neff, que defendía el título, acabó en la cuarta plaza a 2:13 de la ganadora, mientras que la española Clàudia Galicia sólo pudo ser cuadragésima séptima con vuelta perdida.

"Ha sido una carrera muy dura. Pensaba encontrarme algo mejor y estar un poco más adelante, pero lo he dado todo hasta el final. Para mí ha sido un año duro física y psicológicamente. Espero mejorar el año que viene", dijo la catalana, subcampeona de Europa en 2017.