Andreu pide finalizar la reforma del Estatuto con consenso y texto de calidad

Logroño, 6 sep (EFE).- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concepción Andreu, ha dicho hoy que La Rioja "necesita mejorar su autogobierno sin trampas y con consenso", por lo que la reforma del Estatuto de Autonomía debe finalizar con "un texto de calidad legislativa y exigente".

Andreu ha intervenido en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra en el Parlamento regional, en la que ha analizado el discurso pronunciado ayer por el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

La portavoz del PSOE se ha referido al trabajo realizado esta legislatura para modificar el Estatuto, "ante la persistencia de un grupo político de hacer una 'micro reforma', que no ha concluido".

"En autogobierno, ni más ni menos que nadie, pero queremos una igualdad sin imitaciones", ha asegurado.

Ha recalcado que en las reivindicaciones se pondrá siempre del lado de La Rioja y no al dictado del Gobierno central, pero no tolerará "politiquillas" como las que se emplean actualmente porque no va a "pasar ni una", ni al Ejecutivo nacional ni al regional.

Andreu ha censurado tres "defectos graves" del mandato de Ceniceros: la apatía, la improductividad y la sombra de la corrupción y del clientelismo.

Así, ha preguntado a Ceniceros por "la procedencia del supuesto dinero negro para financiar la sede del PP de manera irregular; la trama Enredadera y los contactos con miembros de su Gobierno; el reparto de plantaciones de viñedo; y las infracciones urbanísticas del vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, cuando tenía que dar ejemplo".

A su juicio, "hay una red clientelar en esta comunidad, que está tan asentada, tan asumida, que el PP no es consciente de que existen conductas alejadas de la ética y del buen gobierno, que se convierten en corruptelas".

La portavoz socialista también ha dicho que no descansará hasta que La Rioja cuente con un Plan de Localización Industrial Preferente, un parque tecnológico autonómico que concentre las empresas y que la región necesita un Plan Estratégico de Turismo, que lo considere un eje básico del desarrollo de la comunidad.

Entre sus propuestas, ha destacado la aprobación de una Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que incluya la perspectiva de género en todas las políticas, especialmente en el medio rural; y, para lograrlo, se debe incluir este derecho efectivo en el Estatuto de Autonomía.

También ha demandado una nueva red de transporte escolar, la revisión de los contratos en prácticas para los jóvenes y la implantación del sistema bilingüe en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Ha insistido en que se deben eliminar los desvíos innecesarios e inmorales de recursos públicos al sistema privado y, en este sentido, ha pedido que se modifique el estatus de la Fundación Hospital de Calahorra.

En cuanto a las políticas sociales, se ha comprometido a trabajar por la reversión de los recortes aplicando el acuerdo de la Renta de Ciudadanía "sin subterfugios".

Andreu ha recordado a Ceniceros que no se presentó a las elecciones, recibió la confianza de la Cámara "por descarte", después que su antecesor, Pedro Sanz, "asumió que su soberbia no le permitía adaptarse a una situación de gobierno en minoría".

"Ni siquiera quería ser presidente del Gobierno, se lo encontró por el cambio, señor Ceniceros, usted no tiene ambición", le ha recriminado.

En su turno de réplica, la portavoz socialista ha concluido que "hay que mirar al futuro y optar por quienes quieren seguir cómo estamos o los que piensan que La Rioja puede dar más de sí" y ha asegurado que el nuevo camino debería "tener nombre de mujer".