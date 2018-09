Cs inicia el curso con el planteamiento de eliminar aforamientos

Logroño, 4 sep (EFE).- El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha lamentado hoy que comienza el curso político sin "ser capaces" en la Cámara legislativa de reformar el Estatuto de Autonomía en los últimos tres años para avanzar en la eliminación de aforamientos, que es una reivindicación que tiene este Grupo.

Así lo ha detallado hoy su portavoz,Diego Ubis, en una rueda informativa en la que ha detallado las líneas preferentes de este grupo para el comienzo del curso político.

Ubis ha dicho que, "a día de hoy, los riojanos no entienden que no hayamos sido capaces de eliminar parte de los privilegios de los políticos" y ha agregado que "no sé si el bipartidismo", en alusión al PP y PSOE, "no quieren cambiar esos privilegios".

"A día de hoy -ha precisado- estamos en un callejón sin salida" en este aspecto y "sin tiempo para reaccionar" por la proximidad de las próximas elecciones, y "el tiempo corre en nuestra contra", pero esta será una de las líneas que forman parte de la agenda de Cs si los riojanos le dan la confianza para hacerlo e en la próxima legislatura.

Ubis ha indicado que comienza "un curso atípico marcado por la falta de diálogo del Gobierno de José Ignacio Ceniceros".

?Cada año comenzábamos con una reunión de los grupos parlamentarios con el gobierno para marcar la agenda de los próximos meses?, ha señalado Ubis, quien ha agregado que ?este año no ha sido así, parece que, al gobierno del diálogo, éste, se le ha terminado".

Ubis ha precisado que "empezamos con un Debate del Estado de la Región que llega tarde; la lógica marcaba que se produjese en julio, pero el PP no quiso que fuera así, ya que estaba más pendiente de sus luchas internas que de lo que necesitan los riojanos?.

Además de la eliminación de los aforamientos, Cs ha explicado que este año arranca el curso escolar en el que comienza a implantarse la gratuidad de libros de texto, "medida conseguida por Ciudadanos".

Ubis ha señalado que la próxima legislatura debe ser en la que se consiga la gratuidad de la educación de 0-3 años y finalice la implantación de la gratuidad universal de los libros de texto en la educación obligatoria, y Cs trabajará, además, por la implantación de una nueva plataforma digital educativa.

La formación para el empleo, el impulso empresarial y las mejoras a las personas con diversidad funcional son otras de las líneas que forman parte de las prioridades de este grupo político.

Ubis ha señalado que, con estos cinco puntos, Ciudadanos plantea una alternativa para "sacar a La Rioja de la parálisis a la que la ha sometido el Gobierno del PP durante estos tres años y evitar que esta IX legislatura se convierta en un tiempo perdido para el desarrollo regional".

Ha recordado que Cs celebrará primarias para elegir a sus candidatos en las próximas elecciones pero ha dicho que será a finales de año.

También ha indicado que Cs mantiene su misma postura que el pasado mes de junio, cuando anunció que, "dados los incumplimientos" del Gobierno regional en los Presupuestos regionales, Cs no esetá dispuesto a apoyar unos nuevos Presupuestos en 2018, en el caso de que sí haya Presupuestos Generales del Estado.