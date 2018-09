El Parlamento foral analizará la concesión a ETB-2 de una licencia en TDT

Pamplona, 3 sep (EFE).- La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento foral han admitido hoy a trámite dos iniciativas del PP de Navarra para que el Gobierno foral explique su decisión de ceder "sin sacarlo a concurso" un canal autonómico de TDT para que ETB-2 pueda sintonizarse en toda Navarra.

En conferencia de prensa tras la sesión de la Mesa y de la Junta de Portavoces del Parlamento foral, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha rechazado la decisión del Gobierno, que supone una "clara competencia desleal" a las demás cadenas de televisión y una "prueba inequívoca del imperialismo al que nos tiene sometidos este gobierno".

Preguntada por las similitudes de este caso con lo ocurrido en La Rioja, donde el PP no rechazó que pudiera sintonizarse ETB-2, Beltrán insistió en que en Navarra "hay un problema de tomo y lomo, porque tienen intereses identitarios", cuando en La Rioja el problema era una "cuestión tecnológica".

"Aquí llueve sobre mojado", ha incidido la popular, quien ha advertido de que "los navarros no quieren pertenecer a Euskadi" pero "se pretende que la televisión autonómica navarra sea la ETB", ha dicho para ahondar en las diferencias, pues "no he visto al PNV que quiera la anexión también con La Rioja".

Por UPN, su presidente y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha tildado de "decisión política" la de ceder ese canal a ETB, porque "se está buscando política, seguir sembrando, seguir trasladando el mensaje nacionalista en todos los rincones de Navarra y para eso se toma esta decisión".

No es la teoría de Geroa Bai, cuyo portavoz, Koldo Martínez, ha defendido la legalidad de la cesión de la licencia y el respaldo social que a su juicio tiene.

"La oposición está comportándose como si no hubiera llegado a primero de Derecho", ha dicho devolviendo a un portavoz de UPN esa misma frase en su día utilizada contra Geroa Bai, para el que "es muy distinto el concurso público que hay que hacer para licencias privadas que la concesión de canales de medios de comunicación, en este caso televisivos autonómicos".

Para Martínez, la ley de Medios dice "clarísimamente" que la captación de canales autonómicos en otras autonomías se derivarán del acuerdo entre los gobiernos, en este caso Gobierno de Navarra y de la CAV", algo que se hizo en 2016.

Poco después, ese mismo año el canal Vaughan renunció a la licencia que tenía y el Gobierno de Navarra, "de acuerdo a la ley, concedió la licencia EiTB respondiendo a una petición del Parlamento de Navarra, de más de 40 ayuntamientos de nuestra Comunidad y a expresiones múltiples y diversas de la ciudadanía navarra con diversas manifestaciones a lo largo del tiempo".