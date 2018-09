Aralia opta a un tercer contrato con el Gobierno riojano por 8 millones

Logroño, 2 sep (EFE).- La empresa "Aralia Servicios Sociosanitarios, S.L.", vinculada al caso "Enredadera", opta a un tercer contrato público, por importe de ocho millones de euros, con el Gobierno de La Rioja, según ha informado hoy el PR+, en una nota.

Este tercer contrato, junto a las dos adjudicaciones anteriores del Gobierno riojano con esta empresa, ha añadido el PR+, parten de la Consejería de Política Social, Familia, Igualdad y Justicia, cuyo consejero, ?Conrado Escobar, "aparece nombrado con familiaridad en las conversaciones incluidas en el sumario del proceso judicial que estudia el caso".

Ante la comparecencia mañana, día 3, de Escobar, en el Parlamento regional, en relación a este asunto, el presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, le ha pedido que explique también los términos de este tercer concurso público.

Según el PR+, este tercer concurso es para la gestión de 100 plazas de atención residencial para personas dependientes y 30 plazas de centro de día para personas mayores dependientes en el centro Santa María la Real en Nájera.

El precio de licitación es de 8.589.197,25 euros, ha recalcado el PR+, que ha recordado que Aralia fue la adjudicataria de la gestión de los centros de Alfaro y Santo Domingo de la Calzada, por un total de 3 millones de euros.

"?El importe del contrato en Nájera, 8,5 millones, lo hace aún más apetecible para este tipo de empresas"?, ha señalado Antoñanzas.

Ha agregado que "este expediente se está tramitando de una manera inusual", ya que, "además de haber una modificación del pliego de condiciones cuando ya se había iniciado su tramitación, el plazo de presentación de ofertas concluyó en mayo y, desde entonces, está sin resolver cuando estamos ya en septiembre y el servicio tenía que empezar a prestarse el 1 de octubre"?.

El presidente del PR+ se ha preguntado: "?qué está ocurriendo aquí?, ¿por qué no se ha adjudicado ya? ¿a qué se debe el retraso?, ¿por qué el consejero Escobar ha ocultado esta licitación en marcha con la presencia de esta empresa?".

También ha indicado que "en el listado de licitadores llama la atención una segunda firma: 'Valoriza Servicios a la Dependencia, que pertenece al mismo grupo que 'Valoriza Espacios Ambientales' y que, casualmente, como aparece en el sumario del caso, es la que ha adquirió la empresa GESPOL; la que dio origen al caso Enredadera y que marcó la posible conexión de la red con La Rioja y en concreto con el consejero Escobar"?.

"?EL PR+ no tiene representación en el Parlamento y no puede por tanto cuestionar directamente al consejero, pero hemos querido alertar sobre este tercer contrato para que al señor Escobar no se le olvide ningún aspecto por aclarar en un asunto bajo sospecha de corrupción y tal y como se merecen los riojanos"?, ha concluido Antoñanzas.