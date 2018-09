Canae Misumi, una japonesa con corazón de enóloga en Logroño

Logroño, 1 sep (EFE).- Canae Misumi es una joven de 32 años de la ciudad Fukuoka -situada en el norte de la isla Kyushu (Japón)- que reside temporalmente en Logroño y que sueña con estudiar el vino en España y poder llevarlo a su país para que sea más conocido entre sus gentes.

Misumi ha asegurado a Efe que siempre le ha gustado viajar y conocer diferentes países, pero España era "especial" para ella y, por eso, tras una temporada trabajando en un restaurante español de su país, se decidió a venirse unos meses a estudiar español.

"Trabajaba en los servicios de urgencia del hospital y en el restaurante español, pero necesitaba venir a España y estudiar, así que me decidí a cogerme un año para poder aprender", ha relatado.

Esta no es la primera vez que la joven visitaba España; en 2011 lo hizo por primera vez sin saber ni un ápice de la lengua, y en 2015, cuando ya hubo aprendido un poco, se volvió a aventurar a visitar este país que tanto le "apasiona", pero esta vez estaba decidida a, además de hacer turismo, aprovechar para aprender bien el idioma y tratar de conseguir quedarse aquí.

"Mis amigos siempre me dicen que soy española de corazón", ha relatado entre risas, y ella ha reconocido que, en verdad, le encanta que se lo digan porque realmente ella quiere serlo.

?Me gustaría poder quedarme aquí, pero es muy difícil para los extranjeros?, ha lamentado aunque sin perder la sonrisa porque aún le quedan unos cuantos meses para lograrlo.

Respecto a por qué eligió Logroño como su destino, ha admitido que, en un principio, "no tenía nada a donde ir", aunque lo que sí que sabía era que "al sur no", dado que el calor no le gusta demasiado.

"Sabía que mi destino tenía que ser el norte: Navarra, País Vasco, La Rioja...", ha enumerado, "además del clima allí se come muy bien", ha añadido.

"Al final, me decidí por Logroño porque, además de ser muy bonito, tienen un vino muy rico, y eso es importante", ha señalado entre risas, consciente del valor que tiene el vino de Rioja, ha dicho.

Tras varios meses en Logroño, y visitar innumerables bodegas y lugares como los monasterios de San Millán de la Cogolla -patrimonio de la Humanidad por ser cuna del español- ha comentado que está "encantada" de haber seleccionado este destino.

Asimismo, ha puntualizado "la estancia es aún más agradable porque los logroñeses son muy amables y hablan de forma muy correcta", por lo que la ha considerado "la ciudad ideal para aprender la lengua", además en la cuna del español.

"La gente siempre está dispuesta a ayudarte, además es una ciudad muy tranquila con muy buen vino, ¿dónde voy a estar mejor?", ha bromeado de forma alegre.

También ha relatado que, "en Japón una copa de vino de calidad cuesta más que el doble de lo que cuesta en España - y aún así no veo a muchos jóvenes que, en verdad, tengan afición por esta bebida", ha lamentado.

Respecto a sus estudios en España, ha explicado que se encuentra en un curso de verano de español de la Universidad de La Rioja en la que junto a ella estudian quince alumnos internacionales, sin embargo ella es la única japonesa.

"A veces, siento que aquí la gente me mira mucho por mis rasgos y me siento un poco mal, porque me miran y dicen 'china', y me molesta me equivoquen", ha detallado, "aunque en Japón también ocurre con la gente negra, así que en parte lo entiendo", ha añadido encogiéndose de hombros.

"La verdad es que los logroñeses, en general, son gente muy alegre y positiva" ha considerado, y ha puntualizado que le gusta mucho que "son personas muy abiertas de mente".

"La primera vez que vi una manifestación/concentración me quedé impresionada porque en Japón la gente se queja en sus círculos cercanos, pero no salen a la calle para decir lo que piensa", ha comentado.

Algo que le hace mucha gracia, pero a la vez, le agobia de los españoles es que no dejamos terminar una frase, y eso le frustra porque ella, al estar aprendiendo, trata de llegar hasta el final de la frase y "es imposible".

"Siempre hay alguien que me corta y dice lo que piensa que yo quiero decir. Aún no he terminado de acostumbrarme a ese tipo de cosas", ha dicho entre risas.

Además, ha relatado que, al principio de su estancia en la ciudad, vivió con una familia logroñesa ?muy amable? y se ha reído recordando esos días en los que se tenía que adaptar al horario de comida español y siempre andaba preguntando "si ya era la hora de comer".

Ahora se lamenta de que al programar el viaje dividió su estancia en dos partes para poder disfrutar de Logroño y de Barcelona, dado que todos sus amigos le dijeron que la capital catalana era parada obligada, y ha reconocido que ya no quiere irse de La Rioja.