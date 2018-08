Logroño Deporte financiará el 40 % de los clubes sin importar el género

Logroño, 30 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Logroño, a través de Logroño Deporte, aportará entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto de los clubes de referencia con independencia de que sean masculinos o femeninos, lo que supondrá un incremento en 300.000 euros.

Así lo ha afirmado hoy la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, en una rueda informativa, en la que también han participado el concejal de Deportes, Javier Merino; y los presidentes de los clubes Voleibol Logroño, Carlos Arratia; EDF Logroño, Iván Antoñanzas; y Francisco Javier Sáinz, gerente del Club Deportivo Promete.

Gamarra ha explicado que este aumento en la financiación responde a la aprobación de los nuevos criterios técnicos y deportivos para los convenios de colaboración con los equipos de referencia de la capital riojana, que se firmarán de cara a la nueva temporada, que ?va a dar muchos éxitos?.

Ha señalado que esta actualización, que se enmarca en el Plan Deporte y Mujer 2020, se debe a que, ya que las jugadoras ?lo dan todo semana tras semana? en el campo de juego.

Por ello, la administración local se planteó reducir las diferencias desde otros ámbitos porque ?no se financiaba igual el deporte femenino y el masculino?.

Estos criterios objetivos consideran cuál es el presupuesto de cada entidad, detallan el número de licencias nacionales de dicho deporte y establecen una financiación a los equipos de entre el 30 y el 40 % de sus partidas, lo que incrementa la inversión de Logroño Deporte para este año en 300.000 euros, ha relatado.

Ha incidido en que ?no es justo? que un club femenino no tenga la misma aportación municipal porque no sea de hombres y no se considere igual de profesional, algo que ?ha quedado superado?, aunque ?todavía queda mucho camino por recorrer?.

La alcaldesa de Logroño ha realizado un llamamiento a la iniciativa privada para que ?siga esta senda de responsabilidad social para cambiar las cosas y patrocine a clubes de la ciudad en sentido amplio?.

Merino ha destacado que estos nuevos criterios se aprobaron por unanimidad el pasado día 16 para que los clubes sean financiados de manera objetiva y con independencia de que sean masculinos o femeninos, lo que supone ?un avance social importante?.

Ha recalcado que ?no era fácil llegar a la solución de este problema histórico que existía y que existe?, por lo que se ha mostrado ?orgulloso de que Logroño avance en este punto?, que permite que las jugadoras continúen con la obtención de ?grandes triunfos deportivos?.

Por su parte, Arratia ha agradecido la ?estabilidad? que esta iniciativa aporta a los clubes deportivos al saber que cuentan con ?parámetros objetivos? que les permitirán planificar las temporadas y conocer sus presupuestos.

Ha señalado que el tema de la discriminación por sexos en el deporte es ?difícil de afrontar porque eliminar barreras siempre es complicado?, por lo que considera ?genial? que el Consistorio logroñés haya ?cogido el toro por los cuernos? para acotar ?esas distancias que todavía existen y que son injustas?.

Antoñanzas ha destacado la importancia que tiene para los equipos conocer con qué cantidades de dinero cuentan al inicio de temporada ?para intentar hacer los proyectos un poquito mejores?, algo que se corresponde con los éxitos que se puedan conseguir.

Por último, Sáinz ha explicado que Logroño ?ha sido capaz de situarse de forma visible? con proyectos deportivos que han crecido desde la base, y ha añadido que ?este paso es importante para que iniciativas privadas también pongan los ojos? en los clubes y les equiparen ?en otros sentidos?.