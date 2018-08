García Metola niega acusaciones de Barrón de vinculación al caso ?Enredadera?

Santo Domingo de la Calzada, 30 ago (EFE).- El alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Agustín García Metola, ha negado hoy las acusaciones del concejal "tránsfuga? del PP, Carlos Barrón, en las que vincula al Ayuntamiento calceatense con el caso ?Enredadera?.

Según ha recordado García Metola en una nota, en una reunión con los portavoces de los grupos municipales ya se negó cualquier vinculación con esta presunta trama corrupta.

También se rechazó la creación de una comisión de investigación, ya que, a la vista de la documentación y de las informaciones del subinspector Jefe de la Policía Local, ?no hay nada que investigar?, ha indicado el alcalde.

Ha resaltado que Barrón, ?para seguir con su estrategia de notoriedad pública a cualquier precio? le insulta tanto a él como al partido al que representa, ?y disfruta insistiendo en vincular el nombre de Santo Domingo de la Calzada a la trama en cuestión, comparando la situación del Ayuntamiento de Logroño, con el calceatense?.

?Rechazamos la pretensión del edil tránsfuga de convencer a toda la población de Santo Domingo de la Calzada, de que este es un problema del Ayuntamiento y de la ciudad, lo será en sus febriles ensoñaciones, pero no en la realidad?, ha incidido.

García Metola ha apuntado que Barrón ?no representa a la oposición, solo a él mismo, no es que él no esté en la Junta de Portavoces al no tener grupo político, la verdad es que él no puede ser portavoz, al ser un concejal tránsfuga?.

Ha insistido en que la ley no permite a este edil formar parte de esta Junta, en la que están representados los grupos políticos municipales y, por lo tanto, todos los vecinos a través de los representantes surgidos de las urnas, por lo que ha sido en este órgano en el que se ha estudiado y debatido sobre este asunto.