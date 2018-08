San Martín: sin Cs el Gobierno Municipal no estaría haciendo nada en Logroño

Logroño, 28 ago (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha criticado hoy la ?gestión ineficiente del equipo de Gobierno Municipal (PP), que no tiene voluntad política para hacer bien las cosas? y ha asegurado que sin su grupo, el Gobierno Local ?no estaría haciendo absolutamente nada?.

San Martín se ha referido, en una rueda informativa, a las actuaciones del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Ferrocarril, al nudo de Vara de Rey y a la reforma de la plaza de México, todas relacionadas con el soterramiento de las vías del tren en las ciudad.

Respecto a la construcción del nudo de Vara de Rey con Duques de Nájera, ha lamentado que, ?aunque en abril de 2017 se anunció que las obras comenzarían a finales de ese año, estamos en agosto 2018 y aún no han comenzado?.

A pesar de que las obras ?ya están licitadas y a punto de adjudicarse?, ha reprochado que ?no se ha hecho antes porque al Ayuntamiento de Logroño se le ha olvidado ceder los terrenos necesarios a la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril (LIF), un aspecto que ocurre cuando no se gestionan bien las cosas?.

De esta forma, ha indicado que ?las obras comenzarán con cuatro o cinco meses de retraso?, ya que ?antes de ceder los terrenos, primero se han licitado las obras, y cuando LIF está a punto de adjudicarlas, se da cuenta de que no tiene todos los terrenos necesarios?.

Además, San Martín ha reconocido que otro motivo de este retraso en las obras del nuevo nudo de Vara de Rey se debe a que ?el Equipo de Gobierno ha decidido retirar a ciertos funcionarios, que son quienes entienden de urbanismo?..

Del PERI ferrocarril, ?también impulsado por Cs, hemos modificado muchas aspectos, con la participación de los vecinos? y ha reprochado que ?aunque la actuación está aprobada inicialmente, aún no ha llegado al Pleno para su aprobación definitiva y ni siquiera está en trámite?.

Una actuación que se ha convertido en ?otro paradigma de la parálisis del Ayuntamiento de Logroño respecto a obras que son vitales para la ciudad?, debido a la ?desidia y falta de voluntad política?, ha afirmado.

Sobre la reforma de la plaza de México, el portavoz de Cs ha recordado que ?nosotros la paralizamos cuando llegamos al Ayuntamiento, ya que aún no estaba ideado el PERI ferrocarril?, por lo que ?una vez desarrollado, hemos incluido esta obra en los presupuestos, que ya se está ejecutando y ha sido adjudicada con una baja del 27 por ciento?.

Así, ha destacado que ?Cs está impulsando y siendo responsable de las obras de la ciudad y ahora le toca al Equipo de Gobierno Municipal ejecutarlas, porque nosotros no tomamos decisiones?.

Sin embargo, ha criticado que ?no hay voluntad política, ya que se trata de un equipo de Gobierno cansado, que no tiene liderazgo y que no hace caso a los funcionarios municipales, que son quienes conocen estos asuntos?.

De esta forma, ?si no hacemos casos a los funcionarios, los apartamos, no hay voluntad política y encima vamos a nuestro ritmo, porque el Equipo de Gobierno no quieren hacer las cosas?, ha asegurado que ?pasan esta pequeñas cosa?, como licitar antes de ceder los terrenos, aspectos que ?no se entienden y estamos denunciando?.