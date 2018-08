La Rioja recibe al recién galardonado con el premio Napolitan Victory Award

Logroño, 27 ago (EFE).- La consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, y la presidenta del Colegio Oficial de Periodistas de La Rioja, Ana Castellanos, han recibido hoy al periodista riojano Roberto Rodríguez, galardonado con el premio Napolitan Victory Award, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la comunicación política, concedido por la The Washington Academy of Political Arts and Sciencies.

Rodríguez, quien es profesor asociado del Máster de Comunicación Política y Corporativa (MCPC) de la Universidad de Navarra (UNAV), ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que recibir este galardón supone "una gran alegría".

"Al final, todos los que nos dedicamos a la docencia tenemos un premio casi diario viendo como nuestros alumnos pueden estar interesados por la materia que impartimos, pero cuando recibes un premio externo, un reconocimiento a nivel internacional, es una gran alegría desde luego", ha precisado.

Este es un premio que reconoce la docencia en los temas relacionados con la comunicación política; en el caso de Rodríguez, sus más de veinte años ya que empezó en 1996 a dar clases en la Universidad de Navarra "sobre estos temas específicos", y desde entonces ha impartido clases de másteres y diferentes tipos de posgrado de distintas universidades españolas e internacionales.

Además, ha considerado que "la comunicación política se ha ido profesionalizando en cuanto en que hay cada vez más oferta académica, y también en que hoy en día tenemos expertos en comunicación política en todos los ayuntamientos, gobiernos y todo tipo de instituciones".

Algo que para él es "muy importante porque la comunicación al final es un servicio público, es dar a conocer a los ciudadanos la actuación de los gobiernos, de la administración, para que estén informados y puedan actuar en una democracia".

Asimismo, ha puntualizado que "el especialista en comunicación política, no tiene que hacer política, sino que trabaja ayudando al político a trasladar sus mensajes a los ciudadanos".

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo riojano ha incidido, en una nota, en "la importancia de la comunicación en las instituciones públicas, como un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas; pero también como una obligación que promueve el derecho a la información de las personas, el conocimiento y el acceso a los servicios públicos; y una herramienta para generar dinamismos nuevos en la sociedad y en la economía regional".