EFE.LA RIOJA.27 AGOSTO

Logroño, (EFE).- El Ayuntamiento de Logroño ha recaudado el 92,54 por ciento de los recibos, liquidaciones y sanciones municipales del año 2017 en el periodo inicialmente establecido para ello, con "unos datos en recaudación voluntaria, de los mejores de los últimos años".

SALUD SEXUAL

Sífilis y micoplasmas, ETS más diagnosticadas en Hospital San Pedro en 2017

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, (EFE).- Un total de siete sífilis, ocho infecciones por micoplasmas genitales y cinco herpes genitales fueron las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) más diagnosticadas en 2017 en la consulta de cribado del Hospital San Pedro de Logroño.

HOSPITAL CALAHORRA

El Hospital de Calahorra implanta un sistema de recuerdo de citas al paciente

Logroño, (EFE).- La Fundación Hospital Calahorra reforzará a partir de septiembre el sistema de recordatorio de la cita con el especialista mediante el envío de SMS a los usuarios de su zona de influencia, que se implementó el pasado año.

RIOJA JUVENTUD

IRJ destina 120.000 euros a nuevos centros juveniles en Murillo y San Vicente

Logroño, (EFE).- El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) financiará con 120.000 euros la construcción de dos nuevos centros juveniles en Murillo de Río Leza y San Vicente de la Sonsierra y el Ejecutivo destinará 7.000 euros para acondicionar la acampada de Ajamil de Cameros.

POLÍTICA LOCAL

Enciso construirá con un centro cultural con apoyo económico del Gobierno

Logroño, (EFE).- El Gobierno de La Rioja financiará el 90 por ciento de las obras de construcción de un centro cultural en Enciso, cuyo presupuesto de licitación asciende a 308.557 euros.

SANTO DOMINGO (Entrevista)

Santo Domingo estudia que propietarios de murallas las cedan para pedir ayuda

Sergio Jiménez Foronda

Santo Domingo de la Calzada, (EFE).- El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada estudia que los propietarios de las murallas le cedan su uso durante 50 años con el fin de poder solicitar financiación para su recuperación al programa del 1,5 % Cultural del Ministerio de Fomento.

LOGROÑO PSOE

PSOE pide equiparar el horario de Rafael Azcona al de Biblioteca de La Rioja

Logroño, (EFE).- La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha solicitado hoy ampliar los días de apertura y horarios de la biblioteca Rafael Azcona, de manera que se equipare al de la Biblioteca Central de La Rioja para "facilitar y mejorar a todos los usuario el servicio que presta".

CAMBIA LOGROÑO

Cambia insiste en crear Oficina de Contratación e Información temporeros

Logroño, 27 ago (EFE).- El Grupo Municipal Cambia Logroño ha insistido hoy en la creación de una Oficina Única de Contratación e Información para trabajadores temporales de la vendimia que "pese a haberse aprobado en Pleno este año, aún no se ha llevado a cabo".

LOGROÑO CIUDADANOS

Cs critica el retraso en presentar el proyecto de pasarela de Los Lirios

Logroño, (EFE).- El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) de Logroño ha criticado hoy los dos meses de retraso de la presentación del proyecto constructivo de la "prioritaria" pasarela de Los Lirios por parte de la empresa a la que se adjudicó el pasado abril.

SISTEMA PENSIONES

La pensión media alcanza los 932,99 euros en agosto en Rioja, un 4,1 % más

Logroño/Madrid, (EFE).- La Rioja, a fecha del pasado uno de agosto, contabilizó 69.033 pensiones, lo que supone un 0,9 % más que en el mismo mes de 2017; y una pensión media de 932,99 euros, un 4,1 % más que el octavo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

AUTÓNOMOS INFORME

La Rioja pierde un 3,7 % de autónomos desde julio de 2009

Logroño/Madrid, (EFE).- La Rioja es una de las diez comunidades autónomas que ha perdido autónomos desde julio de 2009, según un informe de la federación de autónomos ATA sobre la evolución de este colectivo.

AGRICULTURA RIADAS

Regantes del Ebro instan al Gobierno a ejecutar la partida CHE para limpieza

Milagro (Navarra), (EFE).- Sindicatos de riegos de Navarra, La Rioja y Aragón, junto con la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (ASAFRE), han instado al Gobierno de España a ejecutar la partida presupuestaria de 7 millones de euros A disposición de la CHE para la limpieza del Ebro y sus afluentes.

PERIODISMO PREMIO

La Rioja recibe al recién galardonado con el premio Napolitan Victory Award

Logroño, (EFE).- La consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, y la presidenta del Colegio Oficial de Periodistas de La Rioja, Ana Castellanos, han recibido hoy al periodista riojano Roberto Rodríguez, galardonado con el premio Napolitan Victory Award, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la comunicación política, concedido por la The Washington Academy of Political Arts and Sciencies.

GLOBOS AEROSTÁTICOS

Unos 20 equipos compiten en Haro en el Campeonato Nacional de Globos

Haro, (EFE).- Un total de 26 equipos y decenas de pilotos procedentes de distintos países del mundo competirán en el XLV Campeonato de España Nacional de Globos Aerostáticos, que se celebrará desde el próximo día 29 hasta el 2 de septiembre en Haro.