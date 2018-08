Cs denuncia que el terreno de antigua Ding-Dong tiene hipoteca de 721.000 ?

Logroño, 24 ago (EFE).- El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño ha denunciado hoy que el terreno de la antigua guardería Ding-Dong, que ha revertido al Ayuntamiento para albergar el nuevo proyecto de la ludoteca y centro juvenil, tiene una hipoteca de 721.000 euros.

Así lo ha asegurado el portavoz municipal de Cs en Logroño, Julián San Martín, en una rueda informativa acompañado por la concejal de su grupo, María Luisa Alonso, en la que ha ironizado preguntando si ese dinero lo va a pagar el Ayuntamiento, o si será Concepción Gamarra quién lo haga.

Asimismo, San Martín ha explicado que, ayer preguntaron por el coste final del proyecto, y la concejal responsable no fue capaz de responder "porque no lo sabía", lo que para él "es un claro ejemplo del capitalismo de amiguetes que hace el Partido Popular".

Por su parte, Alonso ha criticado que "el PP ha decidido nuevamente invertir en ladrillo, pero sin contenido, algo que ya pasó con la Casa del Cuento".

"Sabemos que aún no hay hecho un diagnóstico que sirva para ver qué necesitan los jóvenes de ese barrio, por lo que no entendemos la justificación de que el PP se haya lanzado a comprar el ladrillo y a proponer una reforma que supone un gasto para la ciudad", ha lamentado.

Asimismo, ha indicado que el Partido Popular "no conoce a los jóvenes y no sabe lo que quieren" dado que estos "no van a los centros juveniles a partir de los trece años", lo que realmente quieren, según el partido, es "un centro deportivo cubierto de parqué".

Además, ha considerado que como los jóvenes no van a los centros, el terreno terminará siendo una ludoteca, algo que no tiene demasiado sentido dado que a 600 metros ya hay una, por eso ha insistido en utilizar ese terreno para algo que "sí que sea necesario".

"Nos tememos que esto sea tan solo humo porque dentro de un mes se celebra el Debate del Estado de la Ciudad y la alcaldesa no tiene nada que anunciar", ha comentado.

Ha concluido que Cs teme "aún más" que el PP quiera incluir este proyecto en los presupuestos de 2019 "para en la campaña electoral poder decir que hicieron algo en ese barrio".