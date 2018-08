El PP reprueba el "tándem Ocón-Andreu" y les acusa de no apoyar La Rioja

Logroño, 23 ago (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha reprobado hoy la actitud de los dirigentes socialistas riojanos, Francisco Ocón y Concepción Andreu, de quienes ha dicho que forman "un tándem", para el que "no vale La Rioja ni los intereses de esta región".

"Para el tándem Ocón-Andreu no vale nada La Rioja y aceptan las indicaciones de sus jefes, con independencia de que las medidas que adopten sean o no buenas para esta comunidad", algo que, según ha añadido, no ocurre con sus homólogos en Valencia.

Garrido se ha referido, así, en una rueda informativa, a la aprobación ayer, día 22, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la nueva senda de estabilidad presupuestaria, propuesta por el Gobierno socialista, con los objetivos de déficit y deuda pública para el período 2019-2021 propuestos por el Gobierno central socialista, y a las que se opuso el Ejecutivo riojano.

El Gobierno de La Rioja, del PP, ha recalcado Garrido, votó en contra de estas medidas porque suponen más deuda, más impuestos, más gasto.

Por lo tanto, "cuando el tándem Ocón-Andreu hablan de flexibilizar los objetivos" de déficit ello significa "más impuestos, más deuda, más desempleo y más pobreza".

El PP, ha añadido, también está en contra del argumento de los socialistas de que lo aprobado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son políticas avaladas por la UE, que, según el PP, no es cierto, ya que es el Ecofin el órgano que supervisa las políticas económicas de los Estados

Además, se estima que el 80 por ciento de los contribuyentes riojanos podrían verse afectados por estas medidas, con un promedio de 1.000 euros por contribuyente, ha indicado Garrido.

La criticado, además, que, como consecuencia de estas políticas socialistas, La Rioja dejará de recibir unos 20 millones de euros, en concepto de la recaudación del IVA de 2017, y que irían destinados a los Presupuestos regionales de 2019.

En este contexto, Garrido ha lamentado que los socialistas riojanos acepten las indicaciones "de sus jefes" con independencia de que las medidas "sean buenas o no" y que, en este caso, según el PP, no lo son.

También ha indicado que con la complicidad de los socialistas riojanos, el Gobierno socialista, en su primer mes desde su toma de posesión, decidió paralizar los trabajos -iniciados por el anterior Gobierno del PP- para lograr un nuevo sistema de financiación para La Rioja".

El PP considera "indispensable" aprobar un nuevo sistema de financiación autonómico, que "corrija las deficiencias del actual" porque "no se trata de buscar medidas a corto plazo, sino de que sea un sistema estable", ha enfatizado Garrido.

El portavoz del Grupo Popular ha considerado también que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está inmerso en la debilidad a la hora de gobernar", ya que "es muy difícil" hacerlo "con menos de la cuarta parte de diputados" y pretende "echarse en brazos de los populistas de Podemos o independentistas catalanes", entre otras fuerzas minoritarias.