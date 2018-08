Soprano Amanda Forsythe publica disco en septiembre e interpreta opera Almira

(actualiza la LG2001 con la firma de la entrevista)

Casalarreina , 21 ago .- La soprano norteamericana Amanda Forsythe, aclamada a nivel mundial por sus interpretaciones de música barroca, ha anunciado en una entrevista con Efe que el próximo mes septiembre publicará un disco en el que interpreta la ópera "Almira", de Georg Friedrich Händel.

Forsythe (Nueva York, 1976) ha ofrecido esta entrevista con motivo con motivo del concierto que ofrece hoy junto al grupo italiano "Hexacordum Apollinis", en homenaje al compositor Dietrich Buxtehude, dentro de la última jornada del Festival de Música Antigua "Clássica" 2018, que se celebra en Casalarreina (La Rioja).

Ha especificado que, además de la edición de este álbum, sus proyectos más inmediatos incluyen la representación en Roma de la ópera "La flauta mágica" de Wolfgang Amadeus Mozart y la grabación de otro disco con las cantatas de Charles Gounod, que se publicará en el plazo de un año.

Esta soprano, aplaudida por sus actuaciones a ambos lados del Atlántico, es solista de forma regular de los conjuntos "Philharmonia Baroque Orchestra", "Apollo's Fire", "Handel and Haydn Society", "Boston Baroque", "Pacific Musicworks", "The Boston Early Music Festival", y "The Monteverdi Choir and Orchestra".

La actuación en homenaje a Buxtehude supone para ella "una experiencia especial", al poder interpretar su música "tan maravillosa" con un repertorio vocal, en el que la voz no es expresamente solista, sino que "colabora con los demás instrumentos" para hacer música de cámara, ha señalado.

El repertorio que interpretan hoy, dentro de "Clássica", ha proseguido, en su momento era cantado por niños debido a que las mujeres no podían actuar en público y, desde el punto de vista vocal, esto supone una "dificultad" porque, a veces, el compás es muy bajo, y otras, muy alto, pero los ensayos van "muy bien".

También se ha referido a que el panorama operístico actual es "expectante" porque la vocalidad de tipo barroco de música antigua ya no pertenece de forma exclusiva a los grupos específicos de este arte, sino que se tiene cada vez "más conocimiento y apreciación a esta forma de tocar la música, desde el punto de vista histórico".

En su opinión, la diferencia entre quien interpreta estilo moderno y barroco se disipa porque los cantantes que han cantado lírico tienen más interés en el repertorio barroco y se adaptan a un tipo de vocalidad más propio de este estilo antiguo, ha especificado.

Esta cantante ha incidido en que los grupos de música antigua también avanzan más allá del repertorio histórico hacia uno clásico, propio de cantantes líricos, quienes utilizan mucho vibrato, a diferencia de los barrocos.

Ha considerado que la ópera "no es elitista", ya que, quizá, en su opinión, sea más caro ir a ver un partido de fútbol que a un concierto de este género, por lo que cree que es posible que la causa del hecho de que poca gente está interesada en ir a escucharla sea "la falta de educación musical".

Para ella, el interés de este género musical radica en que la atención no solo se pone en el cantante, sino que se comparte con el resto de los músicos que hay sobre el escenario, quienes colaboran a nivel musical.

El "tipo de emoción" que provoca escuchar la música a la vez que se contempla a los músicos y la coreografía de una ópera "llega de forma distinta" que el que se produce, por ejemplo, cuando se reproduce música a través de internet y "no se puede sustituir" por nada, ha concluido.