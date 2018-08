La música, una disciplina para educar y no un producto de consumo

Munilla , 19 ago .- Jesús Mañeru, considerado uno de los percusionistas más solicitados en el panorama musical, ha afirmado a Efe que la música se utiliza como producto de consumo dirigido por la industria comercial, "donde no prima el gusto" y el punto de vista educativo no se tiene en cuenta.

Mañeru (Navarra, 1977) ha realizado estas declaraciones con motivo del concierto que ofrece hoy en Munilla (La Rioja) como miembro del grupo "Kaleidoscope Trío" en la última jornada del XV Festival de Jazz de Munilla "MuniJazz 2018", que ha reunido a artistas de distintos países para mostrar el mejor jazz y su fusión, combinado con otros estilos.

Afincado hace quince años en Madrid, a este polifacético percusionista le han unido en su carrera artística músicos como El Bicho, Amancio Prada, Antonio Serrano, Ara Malikian o Boris Broystyn, entre otras formaciones o grabaciones.

Actualmente es componente de Kaleidoscope Trío, Candelaria -con el que mezcla jazz y fusión- Flamencos y Otras Aves -que fusiona cabaret y flamenco, el dúo instrumental Inieru y Nua Trío.

Por su experiencia profesional, ha explicado que, a pesar de que la vida está llena de música que se puede escuchar desde en un taxi hasta en un supermercado, este tipo de música no le resulta interesante por ser, ha dicho, comercial.

"Lo que sí está claro es que cada vez hay más cabida para todas las músicas, con festivales como el de Munilla", ha incidido Mañeru, quien también ha valorado el trabajo de organizaciones de festivales de jazz, que salpican la geografía española que, "si no es de esta manera, quizá no escucharían nunca".

Sobre el proyecto "Kaleidoscope Trío", ha indicado que su sonido procede del jazz, pero fusionado con "músicas populares con repertorio de Venezuela, Colombia y Argentina", así como algunas canciones estándar y composiciones propias.

"No vengo del lenguaje del jazz puro; me encanta tocarlo en algún momento, pero la vida me ha llevado a toparme con otras músicas y, al final, hago música, no sé de qué tipo, no me lo planteo", ha destacado Mañeru.

Ha indicado que, con "Kaleidoskope Trío" trabaja actualmente en un nuevo disco que el grupo espera publicar en octubre próximo y del que ha eludido revelar detalles porque desconoce "lo que va a pasar en el estudio".

Sin embargo, ha precisado que su intención para este nuevo proyecto es "reflejar lo que pasa en directo" cuando tocan juntos tres amigos que lo son desde hace 20 años y que hace uno decidieron crear este grupo.

Mañeru ha definido la música de "Kaleidoskope Trío" como "fresca y viva", en la que está presente el elemento del jazz porque "hay mucha improvisación y mucha escucha".

Conocido en el panorama musical por sus cursos, seminarios y talleres, Mañeru ha agregado que continuará esta trayectoria en otoño, junto a actuaciones y la preparación de un concierto de música propia previsto para el próximo enero.

Mañeru ha explicado también que no tiene un proceso creativo fijo, sino que, por ejemplo, para un encargo en el que tiene como punto de partida una trama y unas escenas, las utiliza como base a la que dar "vueltas" en su cabeza.

"Lo que está claro", ha proseguido, es que la inspiración "te tiene que pillar trabajando, no te viene así porque sí".

Para él, ser músico requiere "una responsabilidad y un estudio muy individual" con el propio instrumento para alcanzar una técnica que, después, se pone en contacto con la de otros músicos.

También ha precisaado que la formación de un artista requiere de "continuidad" porque, como los gimnastas, si no toca su instrumento unos días "lo nota", por lo que "hay que estar en forma".

En su opinión, un músico también necesita "paciencia" porque tiene que "estar a mil historias para poder vivir de la música" con actividades como conciertos, la docencia, y, como en su caso, la composición de piezas para teatro y danza.

"Tenemos que pasar muchos ratos solos con nuestro instrumento y cuanto mejor te lleves contigo mismo mejor", ha apuntado Mañeru.

Respecto al panorama de la música jazz en España, ha resaltado que está "como nunca" con "gente joven tocando increíblemente bien, muy preparada, que se come su instrumento y con un conocimiento y un peso que a nivel creativo que es increíble".

"La pena es que, quizá, no haya escenarios para toda la música que se hace" y no puedan mostrarla", ha precisado.