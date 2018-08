Urdiales se plantea estar en El Pilar y con proyectos para Madrid

Arnedo , 18 ago .- El diestro Diego Urdiales ha informado en una entrevista con Efe de que mantiene negociaciones para ocupar un lugar en los carteles de la Feria del Pilar de Zaragoza, en octubre, y que tiene proyectos para Madrid.

Urdiales (Arnedo, La Rioja 1975), quien está anunciado mañana, día 19, en la localidad riojana de Alfaro en un festejo mixto que alternará con Diego Ventura, ha añadido que ha sido el primero en apuntarse al "sorteo" de la Feria de Otoño en Madrid.

Al citar este último ciclo y por cómo han variado las negociaciones tras estar Urdiales ausente en la feria de San Isidro de Madrid, ha dicho que el "trato" que se le dio entonces "no estuvo a la altura" de las circunstancias.

"Creo que debo ir a Madrid como merezco; ahora la empresa lo ha reconsiderado y, además, no solo voy a 'otoño', sino que, además, tengo cerradas dos tardes para los 'sanisidros' del 2019", ha recalcado Urdiales.

Al ser preguntado por si ha llegado el momento de recuperar ese "sitio" en los carteles que tanto desean los aficionados más puros, ha asegurado: "he hecho cosas importantes" en el toreo como para que "se me respete", de ahí que "las decisiones que he tomado son las que me han llevado a la situación actual y es algo de lo que me siento orgullos".

"Soy consciente de que tengo que seguir mi camino tanto en la plaza como fuera de ella", ha indicado.

El próximo día 25 hará el paseíllo al lado de Enrique Ponce y El Juli en Bilbao y hay expectación por ver el mano a mano que en Logroño se anuncia con El Juli.

También ha explicado que llegar a estas alturas de temporada habiendo toreado tan solo un festejo en Arnedo, en marzo, hace que este tramo de campaña sea "muy especial".

Ha precisado que llegan unas semanas con unos compromisos trascendentales en plazas en las que he tenido la suerte de "disfrutar y triunfar" en otras ocasiones.

"Es algo que me hace estar muy feliz y deseoso de que las cosas "salgan como uno quiere", ha afirmado.

Mientras afina su puesta a punto en el campo, Urdiales ha reconocido sentir "una motivación especial" cargada de responsabilidad.

"Uno está en el mundo; siente día a día el apoyo y el cariño de mucha gente, desde profesionales hasta aficionados, algo que te llena y te hace seguir evolucionando para poder devolverles en la plaza esos momentos inolvidables y que, al final, son los que quedan en el recuerdo", ha indicado.

Preguntado por su inclusión en carteles rematados, ha añadido que se siente "privilegiado y orgulloso" de poder estar en propuestas muy esperadas.

Así ha explicado que espera con "gran ilusión" su mano a mano con Ventura en Alfaro" y ha calificado de "gran compromiso" y un cartel "muy de Bilbao" la tarde de Vista Alegre, una plaza en la que "me siento muy querido" y donde con Ponce y Juli a buen seguro sale un muy buen festejo.

Con respecto a la corrida del día de San Mateo -21 de septiembre- en Logroño, Urdiales tiene claro que estar en la plaza donde ha vivido "tardes inolvidables" acartelado en un mano a mano con una "máxima figura" como es El Juli.