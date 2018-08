Cs plantea que si no licitan Casa de Letras en tres meses, no se construya

Logroño, 17 ago (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha planteado hoy al equipo de Gobierno Local (PP) que ?si no licita la Casas de las Letras en los próximos tres meses, no se lleve a cabo la obra, ya que la ciudad tienen otras prioridades?.

San Martín ha recordado, en un encuentro informativo en el parque Gallarza, donde se va a construir la Casa de las Letras, que lleva seis meses esperando que se licite la obra, después de que el anterior edificio se derrumbó en febrero de 2017, y que se rescinda el contrato con la anterior empresa, ?algo que tampoco se ha hecho?.

"Desde Cs no estamos de acuerdo en gastar otra vez cuatro millones de euros para un proyecto emblemático del PP que ellos mismos no tienen prisa en ejecutar y paralizan?, a pesar de que hace casi seis meses que el cuento se acabó y cambiamos el nombre y los objetivos del nuevo centro?, ha subrayado.

Así, esta ?obra emblemática del PP, anunciada en campaña electoral?, ha modificado su nombre de Casa del Cuento por Casa de las Letras y su funcionalidad para ?convertirla en un espacio intergeneracional y polivalente, que aglutine todas las actuaciones relacionadas con las letras?, ha precisado.

De esta forma, ha resaltado que ?Logroño será la única ciudad de España que disponga de una casa de las Ciencias y otra de las Letras? a través de ?un proyecto emblemático del PP que Cs mejoró?.

Sin embargo, ha criticado que si el equipo de Gobierno ?paraliza una obra suya que Cs ha mejorado sustancialmente?, se ?preguntará de nuevo a los vecinos, ya que se trata de un proceso participativo, y si están de acuerdo, se dejará el parque Gallarza como está, sin construir ningún edificio?.

?No puede ser que el parque, desde hace meses, se encuentre en la situación actual, con un vallado que crea suciedad y con recovecos donde la gente se esconde y puede haber malas interpretaciones, porque no mejora la seguridad de la ciudad?, ha reprochado.

Por este motivo, ha asegurado que ?Cs no va a consentir otra legislatura con esta obra sin desarrollar?, ya que el proceso administrativo de licitación dura ?unos seis meses?, a los que hay que añadir ?los casi dos años de ejecución?.

San Martín ha declarado que ?si el PP quiere paralizar la ciudad con obras emblemáticas suyas, con Cs que no cuente?, ya que Logroño tiene ?otras prioridades?, como el desarrollo de avenida de La Sierra, aunque ?la Casa de las Letras en un proyecto muy interesante que apuesta por la cultura?.

Por último, ha citado otras obras ?paralizadas? como el desarrollo del solar de Maristas que ?tras 26 expedientes administrativos, que el equipo de Gobierno ha tardado en resolver ocho meses, la culpa no es de los técnicos, si no de los responsable políticos que no tienen interés en ejecutar las obras y las paralizan?.