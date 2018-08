El poeta Julen Manuel Vicente asegura que ?la poesía no vale para nada"

Logroño, 16 ago (EFE).- El poeta bilbaíno Julen Manuel Vicente ha asegurado hoy a Efe que ?la poesía no vale para nada, en el sentido utilitario de la palabra? y ha dicho que él escribe para ?poner un orden en el caos? de su realidad y poder entenderse a sí mismo.

"Me declaro pesimista; la poesía no va a cambiar el mundo", ha señalado, y ha añadido que "además, no tiene por qué valer para nada".

Vicente participa hoy en el XIV Festival Agosto Clandestino de Logroño, una iniciativa que no está seguro de si está "suficientemente valorada".

"El hecho de que haya un colectivo de poetas, que sean editores, que estén año a año haciendo para que la poesía no solo no se olvide, sino que Logroño sea la capital de la poesía en España, es algo maravilloso", ha opinado.

Asimismo, ha señalado que tiene un vinculo "más personal" con el organizador del festival, Enrique Cabezón, que con el resto, pero aún así ha dado la "enhorabuena a todos por esas ganas y por esa voluntad de presentar esta iniciativa a la sociedad y aunar a los poetas".

"Que lleve ya catorce ediciones y sigan al pie del cañón es para tenerlo muy en cuenta y para sentirse muy orgullosos", ha considerado, "además, que es un festival que se está siguiendo desde muchas otras comunidades".

Además, ha precisado que está "encantado de vivir en La Rioja", que es su sitio de "madurez e inmadurez personal", un lugar donde la gente es muy abierta y de hecho su segunda hija nació en la comunidad autónoma.

Vicente empezó escribiendo canciones y actuando, aunque pronto decidió pasarse a la poesía porque esta le ofrecía "la oportunidad de escribir sin mayor parafernalia que el bolígrafo y el papel".

"Pasar a la poesía fue una evolución en parte natural. Hubo un momento en el que me cansé de ese mundillo musical que es cierto que tiene grandes satisfacciones, pero también es en parte algo desagradecido", ha indicado.

Respecto a las redes sociales en relación con la poesía, ha declarado que han tenido un papel "fundamental" y han permitido que se escriba "más que nunca", porque ahora "existe la posibilidad de hacer público lo escrito de manera inmediata, y eso ha supuesto el renacimiento de muchas vocaciones como escritores".

Sin embargo, ha precisado que también han traído inconvenientes, porque cree que "no hay tanta calidad como se supone que hay", aunque ha añadido que "sí que hay gente interesante en las redes".

Por otro lado, ha detallado que "la poesía no está tan publicitada y posicionada como otros géneros", aunque él ha comentado que no se queja porque "el lector ha de acercarse a ella sin demasiadas parafernalias".

A todos aquellos que están comenzando en el mundo de la poesía, Vicente les ha recomendado que lean mucho, que lo hagan "hasta con los prospecto de los medicamentos" y que después tengan paciencia porque lo primero que logren "no será lo mejor" de lo que pueden llegar a hacer.

"Lo que pasa es que la lectura implica detener el tiempo, crear otro, y vivimos en unos parámetros de inmediatez absoluta en los que no se tiene paciencia para leer", ha lamentado.

"Ojalá pudiésemos vivir en todos los mundos, pero no es posible, sin embargo un libro te abre otros mundos y, aunque parece un tópico, una metáfora algo manida, la literatura es realmente experiencia", ha concluido.