Experto alerta de extensión de "Momo", la nueva forma de chantaje a jóvenes

Logroño, 15 ago (EFE).- "Momo" es la nueva forma de chantaje a jóvenes a través de las redes sociales, principalmente para obtener imágenes de índole sexual, y poco después de ser detectado en Japón, este mismo año, ya hay constancia de casos en España.

Así lo ha asegurado a EFE el perito judicial Eduardo San Rufo, que colabora con diferentes despachos de abogados en casos de delitos informáticos y que ha ofrecido en Logroño un curso dirigido a padres sobre los nuevos retos de la red para los jóvenes.

Muchos de esos padres, ha explicado, llegan a sus charlas alertados por "La ballena azul", un "juego" creado hace años en Rusia y que consta de 50 "retos" que se van marcando a los participantes a medida que se supera el anterior.

El primero de ellos es "autocortarse" el cuerpo en diferentes partes "y de ahí los niveles van subiendo" hasta "el suicidio" que "es el reto final".

Las Fuerzas de Seguridad españolas, ha detallado San Rufo, han investigado diferentes casos relacionados con esta práctica por toda España y aunque "no se conoce" que haya habido suicidios si que este juego ha tenido consecuencias dramáticas.

De hecho, hace días una adolescente riojana, de Calahorra, denunció haber sido víctima de una presunta violación por un grupo de jóvenes que "jugaban" a la Ballena Azul; no obstante, días después la denuncia fue sobreseída por un juzgado tras tomar declaración a la joven.

"No hay constancia de que en España se haya llegado a los retos más extremos de ese juego", reconoce San Rufo, aunque admite que dado el carácter secreto de esta práctica no es posible asegurar que no haya sucedido.

Pero tras "La ballena azul" los jóvenes ya se enfrentan a otra práctica de este tipo, denominada "Momo" y poco conocida, dado que su origen se remonta, según diferentes estudios, a este mismo año en Japón y otros países asiáticos.

Ya se ha certificado su extensión en todo el mundo, en especial en hispanoamérica y "también ha llegado a España", asegura.

En realidad, esta práctica es más un delito de ciberacosos, "phishing" y estafa que un "juego de retos", explica, aunque "se realiza a través de eso".

Llega a los jóvenes a través de mensajes de "whatsApp" o "Facebook" y "siempre lo hace a una hora fija, las tres de la madrugada", asegura San Rufo.

El primer mensaje de "Momo" es, precisamente, una obra de arte expuesta en Japón, que tiene ese nombre y que representa a "una muñeca terrorífica".

Los creadores de "Momo", una vez que han captado a un joven, le conminan a que realice diferentes "pruebas" y les envíe archivos de audio o de vídeo de que las ha completado.

"Al principio son gamberradas, algunas simples, pero suben de nivel hasta pedir, principalmente, imágenes de índole sexual", detalla.

Y es en ese momento cuando el joven descubre el verdadero objetivo de quien dirige "Momo", la extorsión "sobre todo para obtener imágenes de pornografía", ha detallado.

Porque entonces "convencen al joven de que le están observando y siguiendo, juegan con su miedo a veces con simples datos que él ha facilitado antes de forma inocente, y, con ellos, le chantajean y le amenazan con revelar lo que tienen de él si no les obedece".

San Rufo reconoce que ante este tipo de prácticas "no es fácil actuar jurídicamente" tanto porque "los autores operan desde otros países como por cuestiones de privacidad".

Por ello lo que recomienda, en primer lugar, a los padres es "observar a sus hijos" porque "si un chaval de 14 o 15 años está preocupado o tiene estrés por algo, como puede suceder en estos casos, se lo van a notar si le observan".

Otra "pista" es "comprobar qué hacen por la noche, cuando todo el mundo duerme" porque "es cuando se extienden estas prácticas".

"Si en el ordenador se comprueba que un chaval se conecta a internet de noche, siempre a la misma hora, es una pista", detalla, al tiempo que cree que también hay que comprobar "si un chaval tiene marcas en el cuerpo que no son normales o qué graba con su móvil".

Lo primero, admite, es "sentarse a hablar" y "intentare que diga si está en una de estas cosas o haciendo algo en internet que le puede perjudicar".

Pero, admite, "también hay una complicación para detectar estas práctica, el que no existe un perfil concreto de los chavales a los que llegan, pueden ser muy vulnerables o todo lo contrario y empezar porque se sienten muy atrevidos", concluye el perito judicial.