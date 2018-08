Gurutz Aginagalde presenta su candidatura a la presidencia del Bidasoa

Irun (Gipuzkoa).- El portero del Balonmano Logroño, Gurutz Aginagalde, anunció este martes que presenta su candidatura a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa, el club de su ciudad, en el que se formó y en el que jugó durante 10 temporadas.

El actual presidente, José Angel Sodupe, anunció hace tres semanas que no seguiría en el cargo y que convocaría elecciones. Aunque no hay fecha fijada, éstas podrían ser el 8 de diciembre, día de partido y curiosamente contra el BM Logroño. Si no hay otra candidatura, sería elegido presidente sin necesidad de sacar las urnas.

Aginagalde tiene 40 años, es de Irun, se formó en el Bidasoa-Irun y jugó en su primer equipo durante diez temporadas. Desde 2005 milita en el Club Balonmano Logroño, donde su contrato acabará al término de esta temporada, por lo que podría darse la circunstancia de que la misma persona estuviera jugando en un club y fuera elegida presidente de otro.

El protagonista ha explicado que desde el año pasado empezó a pensar en la posibilidad de presentarse a presidente del Bidasoa. "En marzo tomé la decisión y se lo comuniqué tanto al actual presidente del Bidasoa como al Club Balonmano Logroño", explicó

"El hecho de las elecciones se hayan adelantado a diciembre sí que supondría una situación extraña, pero si llega ese momento ya veremos cómo manejarlo y estoy tranquilo porque tengo un equipo de trabajo sensacional, más que capacitado para sacar adelante esa situación durante unos pocos meses. Son personas profesionales cada uno en su área y que pueden aportar mucho", señaló el portero guipuzcoano.

Aginagalde quiere "hacer un Bidasoa mucho más guipuzcoano, en lo deportivo, en lo social y en lo económico". En el terreno deportivo, apunta que "hay mucho talento guipuzcoano desperdigado por la Liga Asobal y por el extranjero y hay que hacer un esfuerzo para que esos talentos vuelvan a casa. Si conseguimos eso, por un lado el proyecto sería mucho más sostenible y, por otro, más ilusionante para la gente de cantera".

El candidato no quiere que "haya uno o dos jugadores buenos de vez en cuando, sino que la norma debe ser que los grandes guipuzcoanos jueguen en el Bidasoa".

En ese sentido, considera "importante tener una buena relación con los clubes guipuzcoanos, recuperar la buena sintonía que había. La cantera guipuzcoana es excepcional", opinó.