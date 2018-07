Director de orquesta asegura que arrinconar asignatura de música es un error

Logroño, 29 jul (EFE).- El director de orquesta Pablo González ha afirmado a Efe que se cometen "graves errores" en el sistema educativo español al arrinconar asignaturas tan importantes como la música y las artes plásticas, lo que supone ir "por el camino equivocado".

González ha realizado estas declaraciones con motivo del concierto que, bajo su dirección, ofrece hoy en Logroño la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).

Cree que en España "hay bastantes orquestas y muy buenos auditorios", pero la asignatura "pendiente" en este país es la educación musical, sobre lo que le "encantaría" que reflexionaran los políticos y "entendieran que el arte y la cultura son fundamentales para ayudar a que el ser humano se desarrolle de forma plena".

"Hay un poco de disparidad, por una parte, hay una buena salud en las artes, de muy buen nivel, tenemos muy buenas salas de conciertos, y, sin embargo, miras el panorama educativo de la enseñanza obligatoria y la música es como algo que está por ahí sin más, algo no cuadra", ha explicado.

Este director de orquesta ha apuntado que "hay que pensar en el futuro", ya que el público de los próximos años son los niños que estudian ahora, por lo que si no se le da a la música la importancia que tiene, no se podrá sostener ese "patrimonio" musical.

Ha asegurado que la función de un director de orquesta es "aunar energías diferentes", así como tener "una visión clara, convincente e inspiradora de la partitura para hacer que todas esas voces de la orquesta se conviertan en una sola en el concierto", a través de la unificación de criterios y el equilibrio de los distintos instrumentos y secciones.

En el concierto, ha proseguido, la orquesta no solo tiene que haber trabajado muy bien y tocar muy bien, también tiene que estar con ganas y motivada, "algo que se construye durante los ensayos", con la creación de una buena armonía de trabajo, en la que haya "espacio para que los músicos se puedan expresar".

"En la JONDE pasan los años, los chicos van y vienen y el nivel sigue siendo altísimo, cada vez más" y tocan "de forma maravillosa", ha asegurado González, para quien es la cuarta vez que ejerce de director invitado en esta orquesta y realiza una gira con ellos, que, tras La Rioja, les llevará a Rumanía y Alemania.

Además de director de esta orquesta, González formó parte de ella como estudiante cuando tenía 16 años y permaneció en la JONDE seis años, cuatro como flautista y dos como director asistente, por lo que trabajar en este proyecto es "como estar en casa" para él.

"La JONDE me aportó muchísimo, fue donde me formé como músico y me abrió las puestas a vivir la vida de orquesta, sigo teniendo un montón de buenísimos recuerdos de esa época, en la que conocí mucho repertorio", ha recalcado González, quien ha añadido que "hay un ambiente amable y humano que es muy positivo".

El concierto de hoy es "una oportunidad para escuchar dos grandes obras", como son el "Don Quixote", de Richard Strauss; y el "Concierto para Orquesta", de Béla Bartók; además del "estreno absoluto" de "Llueven estrellas en el mar", de la compositora española Alicia Díaz de la Fuente, todas ellas interpretadas con "el nivel de la JONDE".

Los ensayos en las instalaciones "formidables" del Riojaforum, ha dicho, han ido "bien", los jóvenes músicos son "un grupo muy bien preparado", que ha trabajado con profesores invitados tanto por secciones como toda la orquesta completa, ha concluido.