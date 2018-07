Los humos de colores de Peroblasco reivindican el cuidado de su patrimonio

Peroblasco , 28 jul .- Peroblasco celebra hoy su tradicional y colorista Fiesta del Humo que, en su trigésimo aniversario, reivindica, un año más, que se conserve y cuide su patrimonio, entre el que destaca un puente medieval, "de los mejores y más bonitos de La Rioja".

Así lo ha afirmado a Efe el portavoz de la Asociación de Vecinos de este municipio localizado en el Valle Alto del Cidacos, Jesús Ateca, quien ha indicado que esta iniciativa se enmarca en las fiestas de Peroblasco, que se celebran este fin de semana.

La Fiesta del Humo es "el itinerario que hace un pueblo para retomar su vida" y una manera de visibilizarlo porque, "cuanto más pequeño, menos visibilidad tienes y, por supuesto, más te quedas al margen de las decisiones de los políticos, con lo cual, es una labor muy compleja el hecho de volver a dar vida a un sitio", ha añadido.

Ha indicado que esta celebración, que durante treinta años ha "llamado la atención" sobre los problemas de este pueblo, consiste en que de la chimenea de cada una de sus casas sale humo de un color diferente, que "tiene ese poder metafórico de que lo que estaba muerto vuelve a vivir y ese sentido positivo de estar presente y comunicar lo que falta".

"No me quiero poner negativo porque se han hecho inversiones, pero hay cuestiones que no dependen del dinero, sino de la sensibilidad, y venimos a reclamar que no hay ninguna sensibilidad por cuidar el patrimonio", ha expresado.

Ha señalado que uno de los "símbolos" de Peroblasco es su puente medieval, para el que reclaman, desde hace "un montón de años", que haya un plan de conservación por ser el único punto de acceso a este pueblo y, a la vez, su "mejor patrimonio", pero "no hay manera de que dediquen un mínimo de atención a ese puente maravilloso".

Otro de los símbolos de esta localidad es la espadaña de su iglesia, que se derrumbó sin que se hiciera nada por evitarlo, según Ateca, y se ha solicitado que se cree en su lugar un local cultural "ínfimo", de unos 50 metros cuadrados, porque no hay ningún recinto público en este pueblo, pero, en treinta años, no se ha conseguido.

Además, ha proseguido, Peroblasco cuenta con un cementerio "muy pequeño", que requeriría de una inversión también "muy pequeña" para adecentarlo, al entender que es "una cuestión básica" porque "si un pueblo vive, tiene derecho a tener el último espacio para sus habitantes en dignidad".

"Somos un enclave que dependemos de dos ayuntamientos diferentes, entonces, uno se pierde totalmente en la burocracia y en las responsabilidades", ha recalcado.

Ha apuntado que, con la precariedad laboral y la sociedad cambiante actual, es "necesario" dotar a los pueblos de "unas buenas infraestructuras, como, por ejemplo, internet de calidad", no como el de este municipio, que es "precario", para no aumentar la discriminación que ya existe entre personas de ciudad y de campo.

La parte festiva de esta iniciativa incluye una exposición fotográfica, que se inaugura hoy y que recorre los treinta años de celebración de la Fiesta del Humo, así como "los típicos concursos gastronómicos" de pinchos y tortillas.

Este año, "como algo especial", se podrá ver un espectáculo de magia a cargo de Juanky, tanto hoy como mañana, día en el que las fiestas de Peroblasco echarán el cierre de la mano del músico Juan Cruz Peñaloza, quien interpretará las canciones de su álbum "Alma de Resonancia", ha concluido.