Podemos La Rioja considera ?indignante y vergonzoso? el copago sanitario

Logroño, 25 jul (EFE).- Podemos La Rioja ha considerado hoy ?indignante y vergonzoso? que desde la Consejería de Salud del Gobierno regional se impulse un decreto que obligará a los pacientes riojanos a sufragar los gastos de sus convalecencias cuando éstas superen los sesenta días.

Así lo ha asegurado hoy, en una nota, el secretario general del partido, Francisco Garrido, quien ha manifestado el "malestar" de su partido al conocerse que la Consejería de Salud, que dirige María Martín, pretende sacar adelante un decreto que a los propios pacientes a hacerse cargo de los gastos ocasionados cuando ñas estancias sean mayores de sesenta días.

?Esto no hace sino evidenciar lo que llevamos denunciando durante años: el Partido Popular no ve personas, no ve enfermos o pacientes, ve clientes; no ve necesidades básicas, ve posibilidades de negocio?, ha censurado Garrido.

Podemos también denunciado el hecho de que, actualmente, todos los centros sanitarios de La Rioja que prestan este tipo de atención especializada en procesos de convalecencia son de titularidad privada y ?casualmente? pertenecientes a la misma empresa, Viamed Salud SL.

?El Gobierno se ha dedicado a cerrar plantas en hospitales públicos al tiempo que deriva a sus pacientes a centros privados que no están especializados en este tipo de atención, lo cual es de una irresponsabilidad mayúscula", ha criticado.

En algunos casos, estos centros privados son residencias de ancianos que "no cuentan con los medios personales y materiales necesarios para atender a pacientes de estas características?, ha añadido.

Para la formación morada esta es ?la enésima actuación con la que la Consejería de Salud beneficia a Viamed Salud SL? y ha asegurado que el Gobierno de La Rioja ha firmado "numerosos" contratos con esta empresa sanitaria privatizando servicios básicos que, hasta ese momento, se venían prestando desde el ámbito de lo público.

?Se han privatizado servicios quirúrgicos, la construcción y gestión de centros de mayores y de centros de convalecencia, servicios de hemodinámica, servicios de cardiología, compras de medicamentos, incluso los servicios de ambulancias; y, casualmente, siempre con la misma empresa?, ha enumerado.

Además, ha añadido que, ?la señora Martín, más que la consejera de salud de todos los riojanos, bien parece la eficaz mediadora entre los intereses de Viamed y las arcas del sistema público de salud de La Rioja.?

El secretario general de Podemos La Rioja también ha mostrado su malestar por el hecho de que esta medida se haya tomado utilizando el cauce del decreto, que excluye la participación de los grupos de la oposición, aunque han asegurado que ?conociendo el modus operandi del Partido Popular", no le sorprende.

"Desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados a su absoluto desprecio por el pluralismo político y el consenso; les gusta gobernar a golpe de Decreto y sin diálogo porque creen que las instituciones son suyas, ven en ellas una especie de cortijo propio a su servicio y al de sus amigos?, ha concluido.