PSOE y Cs critican la suspensión de formación para jóvenes en Logroño

Logroño, 24 jul (EFE).- Los Grupos Municipales del PSOE, Ciudadanos (Cs) y Cambia Logroño han criticado hoy la suspensión, por parte del Gobierno local del PP, "de la noche a la mañana" y sin avisar de los cursos de formación dirigidos a 120 jóvenes en riesgo de exclusión social, por lo que pedirán explicaciones.

En una nota, el Grupo Socialista ha recordado que el Gobierno municipal ha suspendido estos cursos del programa europeo del Fondo de Garantía Juvenil, que tenían que haber comenzado ayer, día 23.

Sus datos indican que, al parecer, solo había ocho alumnos para iniciar el curso y "el Gobierno -local- fue incapaz hasta ayer de haber tomado alguna decisión" y, así, "ni el curso ha empezado, ni al final se han realizado la contratación de los quince profesores que tenían que desarrollar los mismos".

"Todos somos conscientes de las dificultades que conlleva la formación a los parados y especialmente a este colectivo, pero el Ayuntamiento ha demostrado con esta manera de trabajar su mayor ineptitud", según el PSOE.

Se ha referido a que realizar estos cursos sin contar con el tejido asociativo que ya trabaja con estos jóvenes y en pleno verano demuestra "la falta de conocimiento de los problemas y situación de este colectivo".

Cree que no se han preparado estas acciones con el tiempo necesario, dado que los cursos se licitaron en febrero y hasta hace poco más de un mes no se han empezado a buscar los alumnos.

La acción estaba presupuestada en 374 .000 euros y se pregunta si la no celebración del programa conlleva no solo la perdida de la subvención del Fondo Social Europeo, sino también la indemnización a ADECCO por la no realización del contrato suscrito con esta entidad.

En un comunicado, Cambia Logroño ha incidido en que dos de estos cursos tenían que haber comenzado ayer, pero "los profesores se encontraron con las aulas vacías y los cursos suspendidos sin que nadie se lo hubiera avisado".

Ha calificado de "despropósito" lo ocurrido, dado que, "en tan solo unos días, se pasa del anuncio de unos cursos destinados a 120 alumnos a la suspensión de los mismos".

Cambia Logroño ha criticado que "se firma un contrato sin saber si se va a realizar, se contrata a gente sin saber si van a hacer su trabajo y se convocan las clase sin alumnos".

"Esta ha sido una legislatura perdida en materia de empleo, debido a la escasa dedicación del señor Peiró -concejal de Innovación-, donde, ante su inacción demostrada, tiene que vender proyectos que no se llevan a cabo", ha subrayado.

Este grupo municipal ha exigido que se busquen las vías necesarias para impartir esta formación porque "los 500 jóvenes que se encuentran en situación de garantía merecen una dedicación, una inversión y una atención que el PP no ha tenido".

También ha reclamado que se indemnice al profesorado, como así se hará con la empresa en caso de suspenderse el contrato, por lo que espera que Peiró dé explicaciones y "asuma su responsabilidad".

Por su parte, la portavoz adjunto del Grupo Municipal de Ciudadanos, María Luisa Alonso, ha señalado, en otro comunicado, que ha pedido explicaciones de lo ocurrido en la Comisión de Transparencia.

Para ella, es "muy grave que, de la noche a la mañana, se suspenda esta formación sin dar explicaciones a los profesores encargados de la misma y que ya habían sido contratados".

Ha recordado que, el pasado día doce, el concejal de Innovación, Manuel Peiró, anunció "a bombo y platillo" la firma de un convenio de colaboración con ADECCO para gestionar la formación de 120 jóvenes en riesgo de exclusión social a través del Fondo Social Europeo.

En el acuerdo se establecía que el Ayuntamiento debía seleccionar a los alumnos entre los jóvenes pertenecientes al Fondo de Garantía Juvenil y "solo ha conseguido a ocho", ha afirmado.

Alonso cree que el Gobierno local ha optado por obviar a las organizaciones que trabajan con jóvenes de exclusión social y ha optado por duplicar esta acción al iniciar una nueva vía, que se ha demostrado "ineficaz".

"Estamos ante un nuevo ejemplo de mala gestión, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado el Gobierno del PP", según esta edil de Ciudadanos, que ha lamentado la falta de sensibilidad del Gobierno municipal con los docentes contratados, quienes "se enteraron de la suspensión de los cursos cuando acudieron a las aulas y no encontraron a nadie".