"El texto helado" relaciona recuerdos e imágenes con un sabor

Logroño, 19 jul (EFE).- El heladero riojano Fernando Sáenz Duarte presenta hoy en Logroño el libro "El texto helado", una recopilación de relatos de seis autores diferentes, acompañados de fotografías de Jesús Rodríguez Rocandio y seis propuestas de distintos helados para "relacionar imágenes y recuerdos con un sabor".

Sáenz Duarte, Premio Memorial de Gastronomía "Paco Torreblanca" 2016, ha explicado a Efe que este proyecto le ha permitido, por ejemplo, vincular el helado "crema helada de cacao trinitario de Venezuela con leche de cabra" al recuerdo de un batido de chocolate y el de "crema helada de leche mar-engada" al de un beso.

Este heladero, conocido también como "el chef del frío", ha afirmado que este libro surgió "un domingo mientras leía la columna de un periódico", en la que describía la relación de un nieto con su abuelo, "una lectura cotidiana de lo más inspiradora, que recordó mi infancia y evocó momentos y sabores que decidí plasmar en un sabor de helado".

De esta forma, decidió incluir en su blog este texto publicado en el diario junto con una propuesta de sus helados y una fotografía de bodegón, aunque "esta publicación se desvanecía, por lo que se me ocurrió añadir más relatos con su sabor pero en formato papel, más acorde con el mundo de la literatura", ha indicado.

Así, se puso en contacto con escritores que decidieran darle forma a su propuesta para "trasladar sentimientos y recuerdos asociados al olor, a la infancia y a la memoria" y transformar "historias en papel en exquisitas bolas de helado", ha afirmado.

En total, seis textos de los autores Yanet Acosta, Carmen Alcaraz, Enrique Cabezón, Xabier Gutiérrez, Teri Sáenz y Bernardo Sánchez, "tres riojanos y otros tres nacionales, para que haya paridad", cada uno acompañado de una imagen seleccionada por Rodríguez Rocandio, Galardón de las Artes de La Rioja 2013, "rescatadas de su archivo de más de 35 años", ha precisado.

Una texto inédito y una fotografía antigua que componen la publicación "El texto helado", junto con una helado, "un sabor evocador de esas palabras junto a esa imagen que refleja un sentimiento" y que también "ponen en valor la lectura cotidiana y el placer de la literatura, que por las prisa del día a día, en ocasiones, perdemos", ha lamentado.

Así, el relato de Yanet Acosta, titulado "El batido de chocolate", a Sáenz Duarte le sugiere una receta de "crema helada de cacao trinitario de Venezuela con leche de cabra"; "El beso", de Carmen Alcaraz del Blanco, es "una crema helada de leche mar-engada"; y "Se besaban", de Enrique Cabezón, le evoca el sabor de "sorbete de fresas, rosas y wasabi".

"El gusto, el sentido más sentido', de Xabier Gutiérrez, va acompañado de un "sorbete de tomate"; el texto "Nada que hacer", de Teri Sáenz, se puede degustar con "polos helados de melón-moscatel y melocotón-orejón" y, por último, "El helado de Proust", de Bernardo Sánchez, le sugiere una "crema helada de té Marcha con hierbabuena y nieve de vainilla Chinantla".

Se trata de un libro dirigido a "todos los públicos que quieran disfrutar de la lectura", para el que ha "autoeditado" 400 ejemplares y que "no se pondrá a la venta porque no me parece ético cobrar por obras cuyos autores me las han cedido de manera gratuita", ha aclarado.

Aunque en un principio se planteó destinar el dinero recaudado por la venta de este libro a una obra social, finalmente ha decidido "sortear 200 ejemplares entre todos los que envíen una postal a la heladería DellaSera, en Logroño, durante el mes de agosto".

"Así, recuperamos ese gesto veraniego de enviar una postal desde nuestro destino de vacaciones, nada de email y whatsapp", ha dicho, en la que los participantes deberán indicar "qué significa la literatura en su vida y qué sentido tiene".

Este proyecto editorial es "una ventana abierta a otros numerosas ideas que surgen del obrador", por lo que no ha descartado, "al menos, una vez año, publicar otro libro relacionado con nuestra forma de trabajar", ya que "El texto helado" ha sido una iniciativa "muy fácil de sacar adelante con la colaboración de muchos amigos".

En plena "temporada de helados", Sáenz Duarte ha declarado que en su obrador trabajan en "nuevos sabores, que nos permiten combinar las frutas estivales con las hierbas aromáticas", como melón con hierbaluisa, fresas con lavanda y melocotón con romero, entre otros.

Aunque el verano en la capital riojana "no está siendo demasiado bueno", ha comentado que "el consumo de helados cada vez es mayor en todas las estaciones", aunque sigue asociándose con "los momentos de ocio, la tarde-noche y el buen tiempo".

En el obrador de Sáenz Duarte, además de helados para su consumo habitual, también se elaboran "aliños helados" y otras propuestas que forman parte de la gastronomía "sin necesidad de tener que ser el postre", ya que se trabaja con "ingredientes y elementos muy surtidos, que permiten acompañar a los platos principales".

Considera que "los helados son cocina" y en su obrador se concibe "la heladería como cocina, cocinar el frío, cocinar sabores, escuchar a los ingredientes y dejarles trabajar".