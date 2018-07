Cambia pide que comparecencia de Merino por ocultar información de Las Gaunas

Logroño, 16 jul (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha anunciado hoy que exigirá la comparecencia del concejal de Deportes, Javier Merino, en el próximo pleno por "mentir, por partida doble, y ocultar información" respecto al uso del campo de Las Gaunas durante la próxima temporada.

Peña ha explicado, en una rueda de prensa, que en el Consejo de Administración de Logroño Deporte, celebrado antes de la comparecencia pública de Merino para informar de los equipos que utilizarán el estadio municipal la próxima temporada, "ocultó que ya se había comprometido previamente con la Sociedad Deportiva Logroñés (SDL)".

Sin embargo, Merino anunció que Las Gaunas será la sede de los partidos de casa de los clubes Escuelas de Fútbol de Logroño (EDF) y Unión Deportiva Logroñés (UDL), "rompiendo su palabra con el SDL y mintiendo al Consejo de Administración de Logroño Deporte por no comunicar su compromiso con este equipo", ha lamentado.

De esta forma, ha criticado "lo mal qué se hacen las cosas" porque "la cuestión ya no es la decisión, sino la chapuza que hizo Merino, primero al comprometerse con la SDL para terminar retractándose y segundo, por no comunicarlo en el órgano competente".

Además, Peña ha reprochado que en el Consejo de Administración de Logroño Deporte, Merino indicó que a la SDL se le iba a ofrecer la posibilidad de que "decidiera si prefería jugar sus partidos, durante la próxima temporada, en el campo de hierba natural o en el de hierba artificial del Mundial 82".

Aun así, "la única opción que se le dio a la SDL fue la de jugar en el campo de hierba artificial", por lo que ha afirmado que "el señor Merino nos mintió directamente en el Consejo de Administración de Logroño Deporte", ya que al club "solo se le trasladó una posibilidad y no las dos, como se había acordado".

Estos hechos constituyen "una falta de respeto muy grande, que definen las maneras del concejal del ramo y presidente de Logroño Deporte, que, ante una decisión difícil, no ha actuado de cara por su escasa altura de miras y su falta de seriedad", ha subrayado.

Por ello, ha solicitado a Merino "explicaciones públicas de todo lo que ha hecho y ha deshecho en privado, así como las ocultaciones de información y mentiras en el Consejo de Administración de Logroño Deporte".

También ha reconocido que "Merino podría haber evitado esta situación si hubiera actuado con seriedad, reuniéndose con los tres equipos para, entre todos, llegar a un acuerdo y comprobar cuál es la mejor opción, con los informes técnicos en la mesa", además de que "hubiera habido claridad desde el principio de las negociaciones".

Respecto a las instalaciones del Mundial 82, también ha advertido de que "necesitan una reforma y una adecuación urgentes", ya que "si se hubiera actuado antes, no se habría generado el problema actual".

Por último, ha incidido en que "Merino no va de cara", ya que "no ha dado ninguna explicación a la SDL sobre la decisión adoptada e incluso se esconde y no responde al teléfono".