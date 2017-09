Felipe VI: «No existe democracia sin libertad de prensa» 09:03 El Rey en el acto de los 15 años de Vocento. / RC Los Reyes presiden el acto conmemorativo del 15 aniversario de Vocento, que se convierte en un alegato al periodismo de calidad, del que este grupo de comunicación «es un digno ejemplo» ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 21 septiembre 2017, 19:17

Los Reyes han presidido este jueves el acto conmemorativo del 15 aniversario de Vocento. "Celebramos hoy Vocento", ha afirmado Felipe VI durante su discurso, en el que ha resaltado que este grupo de comunicación es "leal depositario de esa materia tan sensible y valiosa, la información".

"Es un grupo comprometido con el rigor y la verdad, que estimula el debate, es escuela de periodismo y archivo de grandes firmas literarias", ha señalado el Rey en el transcurso de un evento que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid, que ha sido conducido por el periodista Carlos Herrera y al que han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia, Rafael Catalá; de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Agricultura, Isabel Tejerina, además de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

"No existe democracia sin libertad de prensa. No se conciben sociedades libres sin medios independientes. No cabe opinión pública sin pluralidad de puntos de vista ni confrontación o contraste de argumentos", ha continuado Felipe VI, que ha colocado a Vocento como un "digno ejemplo" de esos medios que publican "noticias e informaciones contrastadas y avaladas por profesionales de la comunicación y por redacciones independientes".

"Sin desdibujar su identidad ni alejarse de sus lectores (…) Vocento ha sabido expandirse e innovar en busca de nuevas fórmulas de negocio que perpetúen la necesaria independencia periodística, pero también de lazos renovados con sus audiencias atendiendo a temáticas específicas y estableciendo alianzas y participaciones en los campos audiovisual y editorial", ha aseverado el Rey, que ha concluido sus palabras certificando que "Vocento continuará desarrollando una tarea clave en el progreso de nuestra sociedad, al servicio de nuestros sólidos principios democráticos y de nuestros valores constitucionales".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Vocento, Santiago Bergareche, que ha hecho hincapié en la necesidad de una existencia de periodismo "de calidad, altamente profesional, bien trabajado y gestionado como una empresa, con sólidos criterios de orientación coste-beneficio, así como también de administración de recursos". Cualidades todas ellas que reúne Vocento y que permiten al grupo luchar contra la "posverdad", esa "práctica tan vieja y nociva como el hombre y que los menos pedantes denominan simplemente como lo que es: ‘mentir’".

"En un momento en que intereses aviesos enturbian las prácticas deontológicas de muchos medios", ha seguido Bergareche, "en Vocento nos enorgullecemos de que cada día hacemos real aquella magnífica máxima que formuló en 1921 el gran periodista y político inglés Charles P. Scott, entonces director del Manchester Guardian: ‘Los hechos son sagrados, las opiniones libres’". Para mantener esta enseña, los medios de Vocento, que cuentan con 2.700 empleados que llevan como emblema el periodismo de calidad, "están profundamente imbricados en sus territorios y sociedades y comparten y defienden los valores de la democracia frente a la presencia de actores de pocos escrúpulos y principios".

Dos momentos de la gala han resultado especialmente emotivos. Un vídeo ha recordado los principales acontecimientos nacionales y mundiales desde 1854, año de nacimiento de la cabecera decana de Vocento, El Norte de Castilla. Entre otros, ha participado en él el periodista y columnista Manuel Alcántara.

Y también ha apaarecido la emoción cuando Santiago Bergareche ha recordado a los profesionales de Vocento "a los que defender las libertades frente al terrorismo les costó su vida, de manera muy acusada en el País Vasco, donde no se puede olvidar el ancla de cordura y la esperanza que supusieron los periódicos del Grupo Correo (El Correo y El Diario Vasco) en tiempos de una violencia ciega, fanática y a la postre derrotada por la cordura".

En este contexto, la historia de los medios de Vocento constituye el pilar sobre el que se asienta un grupo que quiere "tomar la delantera de la nueva comunicación" y que aspira a convertir internet en "una gran oportunidad para los medios serios y profesionales, que aportan certezas y referencias en el inabarcable universo digital", ha certificado Bergareche.