Remar hasta el fin del mundo

Su descubridor las nombró hace dos siglos islas Decepción, pero para los piragüistas Cristián Donoso, Exequiel Lira y Roger Rovira han supuesto todo lo contrario. Aprovechando que el verano austral alivia el gélido clima de la Antártida, los tres navegantes se echaron a la mar hace unas semanas para completar la primera travesía en kayak por el archipiélago de Sethland del Sur. A un ritmo de 20 a 30 kilómetros diarios, remando entre fiordos y catedrales de hielo, a lo largo de once jornadas visitaron las islas Livingston, Greenwich, Barrientos, Robert, Nelson y Rey Jorge. Partieron equipados con todo lo necesario para sobrevivir de forma autónoma durante la singladura, con el único apoyo de la Armada chilena, que les proporcionaba detallados partes meteorológicos para llevar a buen puerto su travesía. El viento que encrespa las olas y dificulta el avance ha sido su principal enemigo en una costa muy accidentada y poco conocida. Una de sus misiones fue documentar la flora y fauna de la región. «Aquí los animales evolucionaron sin la presencia del ser humano, por lo que no le tienen miedo. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo, es como pisar otro planeta».