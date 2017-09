La revolución tecnológica se instala en casa Samsung IFA TECNOLOGÍA Samsung llega a Berlín sin grandes anuncios en móviles, pero con una nueva visión de la casa conectada JOSÉ A. GONZÁLEZ Berlín Domingo, 3 septiembre 2017, 12:00

"Your new normal" o tu nueva normalidad, aunque Samsung España aún no ha puesto nombre a su recién estrenado estilo de vida. Un giro encaminado a "conectar de manera inteligente el mundo", según ha destacado David Lowes, CMO de Samsung Europa, en la convocatoria de la surcoreana a los medios durante la celebración de la Feria tecnológica IFA de Berlín (Alemania).

Televisores de 65 pulgadas, cuadros inteligentes de 43", neveras, lavadoras inteligentes controladas por el móvil y… un aspirador. Esta es la batería de presentaciones de Samsung, más allá de los wearables esperados y rumoreados durante los últimos meses, tras echar el resto la semana pasada en Nueva York con la presentación del Galaxy Note 8.

Cinco nuevos productos con una máxima: "Estamos comprometidos con la innovación", ha destacado Lowes en su intervención. Innovación en el hogar que llega de la mano de una lavadora con tecnología QuickDrive a la que se le suma un motor con compartimentos duales, que permite "que la ropa se lave en la mitad de tiempo y consume menos", asegura Samsung.

"Para llegar a liderar, la innovación tecnológica debe instalarse de forma natural en la vida cotidiana de los consumidores y ser capaz de cambiar sus vidas", ha señalado el CMO de Samsung en Europa. Un cambio de vida que, para el gigante surcoreano de la tecnología, llega de la mano de la colada a distancia a través de una aplicación para smartphones conectada a la lavadora inteligente.

Programar una colada, revisar el estado técnico de la lavadora, calcular el detergente o planificar el mejor lavado casa con la nueva visión de la compañía de una nueva normalidad, pero "con el doble de tiempo para ti".

Samsung apuesta por ganar tiempo a la colada con una lavadora inteligente controlada con el móvil

Aunque, la revolución de los pequeños electrodomésticos traído por Samsung a Berlín llega a todos los rincones, incluso los más lejanos. La surcoreana ha presentado una aspiradora sin cables, la POWERstick PRO, que contará con una potencia de succión de 150 vatios, una autonomía de 40 minutos y sin cables para evitar tropiezos innecesarios.

Un mundo interconectado que se ha instalado en las familias a través de los smartphones y otros dispositivos electrónicos y que han llegado hasta las cocinas. "Estamos en un mundo hiperconectado", ha explicado el portavoz de Samsung en la Open Connectivity Foundation (OCF).

"Samsung es el primero en la industria en recibir la certificación OCF por sus televisores inteligentes, refrigeradores y acondicionadores de aire Family Hub, y tiene la intención de ampliar la certificación a todos sus electrodomésticos a lo largo del año", ha añadido antes de defender un lenguaje único para todos los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y mejorar en la conectividad del día a día.

Televisores panorámicos

La falta de dispositivos móviles con los ya conocidos lanzamientos del Galaxy S8 y con el Galaxy Note 8 a punto de salir, "aunque las preventas van muy bien", ha comentado Celestino García, vicepresidente ejecutivo de Samsung España, la surcoreana ha renovado por completo su gama de pantallas de televisión, incluso ha 'dotado' de vida a los cuadros para vivir "la experiencia de visitar el Museo del Prado desde el sofá de casa". Todo ello en una televisión marco, pero de 43 pulgadas para disfrutar de un Picasso sin pagar entrada.

Lejos del mercado de smartphones, la tecnológica surcoreana ha apostado por defender su mundo Samsung. "Líder en teléfonos inteligentes y primera marca de televisores", han resaltado durante la presentación ante periodistas. "Hemos respondido a muchas de vuestras sugerencias", ha señalado Lowes y eso ha llevado a pantallas QLED de 65 pulgadas y una licencia para los amantes de los videojuegos con un monitor panorámico 32:9.

La televisión Frame permite disfrutar de los cuadros del Museo del Prado desde el sofá de casa

El pasado 23 de agosto, Samsung echaba el resto con el Note 8; esta semana ha mirado a las casas para recordar que la tecnología está en los hogares en un mundo cada vez más conectado. Una frase que recuerda a la filosofía de la red social de Palo Alto (California, Estados Unidos): Facebook.