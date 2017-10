Una remasterización colosal Wander, enfrentándose a uno de los colosos. 'Shadow of the Colossus', la obra con la que Fumito Ueda deslumbró al mundo en 2005, regresa a PlayStation 4 con una fuerza y un brío renovados IKER CORTÉS París Martes, 31 octubre 2017, 19:36

La conexión emocional y la escala. Son los dos pilares que sostienen la obra de Fumito Ueda, un genio del diseño y la narrativa del videojuego que casi acaba sepultado por la complejidad de su última producción: 'The Last Guardian', un título que estuvo en desarrollo casi diez años y que vio la luz a finales de 2016.

Las dos cartas ya estaban sobre la mesa en 'ICO' (2001) y reaparecieron en 'Shadow of the Colossus' (2005), el título que nos ocupa. ¿Por qué? Porque Sony ha decidido, con la ayuda de Bluepoint Games, desarrollar un remake que llegará a PlayStation 4 el próximo 6 de febrero. El resultado es, sin paliativos, una maravilla. Aquejado el original de un rendimiento más bien pésimo en PlayStation 2 que, si bien no mermaba la calidad de una obra a todas luces excepcional, sí lastraba la experiencia de juego, pudiera parecer que el título de Ueda se hizo teniendo en cuenta las características técnicas de la última máquina de la compañía, a la que ahora le sienta como un guante.

La conexión emocional está ahí cuando Wander, el personaje al que conduces a destruir a cada coloso, sube a su caballo Agro. Y la escala está ahí cuando a lomos del cuadrúpedo te desplazas por una inmensa llanura llena de detalles que en anteriores versiones del título pasaban desapercibidos y te das de bruces contra uno de los 16 colosos a los que deberás derrotar sin miramientos. La demostración que Sony ha presentado en el evento de París previo a la Paris Games Week que empieza mañana dejaba derrotar a tres de los colosos.

Con un diseño artístico original y exquisito, son las mecánicas las que hacen de 'Shadow of the Colossus' algo tan especial: la forma de destruir a cada titán, con sus peculiaridades, como si de un rompecabezas se tratara; la necesidad de mantener presionado el gatillo para aferrarte a cada saliente y trepar por los gigantes, la gestión de tu propia energía para no cansarte... Todo el conjunto hace de 'Shadow of the Colossus' un videojuego que podría rivalizar con cualquier lanzamiento actual y que ya vió una remasterización en 2011 para PlayStation 3. Es ésta, sin embargo, la que hace justicia a una obra tan grande que han tenido que pasar dos generaciones de consolas para albergar tal esplendor. Tiene suerte quien lo vaya a descubrir ahora.