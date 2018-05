Hacia una oferta personalizada Galo López de Baró, Maite González e Iván Cabot, los miembros del equipo de 'Lead Marketing Digital'. :: sonia tercero Las empresas van a ofrecer un mensaje cada vez más adaptado a las preferencias de sus clientes a la hora de publicitarse en Internet I. G. Viernes, 25 mayo 2018, 23:27

Llegará un momento en el que, cuando caminemos por la calle, un cartel luminoso nos mostrará un anuncio de calcetines rojos con lunares blancos porque anteriormente los hemos buscado en Internet. No, no es una película de ciencia ficción. Es hacia donde se dirige el futuro, según explica Galo López de Baró, uno de los socios de 'Lead Marketing Digital', empresa logroñesa creada hace cuatro años y que ofrece a sus clientes herramientas para poder posicionarse en Internet.

El mundo on-line crece muy rápido. De eso no cabe duda. «Antes teníamos que ir a casa, encender el ordenador y conectarnos, pero ahora sólo necesitamos coger el 'smartphone' de nuestro bolsillo para estar conectados», expone López de Baró. El mundo digital está, por lo tanto, cada vez más al alcance de los usuarios y las empresas buscan sacar partido de eso a la hora de vender sus productos.

¿Qué ventajas proporciona a la marcas la red sobre los medios tradicionales? López de Baró lo explica. «Se puede conocer de una manera mucho más precisa al público objetivo», resume. «A la hora de navegar, la gente tiene cada vez menos reparo en dar a conocer su edad, sus hábitos o su ubicación geográfica», continúa. «Y podemos, por lo tanto, utilizar esos perfiles para ofrecer unos productos totalmente personalizados a las preferencias de esos usuarios», remata.

Está claro que hace unos años esa segmentación resultaba totalmente impensable, pero además el marketing digital ha proporcionado otras ventajas a las marcas. «A través de él podemos lanzar campañas y, en base a los datos que hayamos obtenido, modificarlas o eliminarlas», cuenta el socio de 'Lead Marketing Digital'.

Este ámbito, como es lógico, va muy ligado a los avances de la red y de las tecnologías. «Las bandas de transmisiones de datos son cada vez más rápidas y eso nos permite llegar de una manera mucho más atractiva y con creatividades más evolucionadas a los posibles clientes», afirma López de Baró, quien también reconoce que no es sencillo ir a la par de esa evolución en la red porque detrás hay «monstruos' como Google o Facebook, entre otros.

Aun así, desde 'Lead Marketing Digital' se tiene claro que el futuro va a encaminarse hacia la ya citada personalización del mensaje. «Es el llamado 'Big Data' con el que vamos a estar controlados totalmente», avisa. «Pero podremos contar con nuestro sitio web donde ofrecer nuestros productos de la manera que más nos guste, siempre adaptándonos a las normas que marca Google, que es el navegador con el que se realizan el 95% de las búsquedas de este país», añade. «Google impone las normas en el tablero y tú tienes que ser habilidoso a la hora de jugar tus fichas», concluye López de Baró.

Por lo tanto, si ya has dejado patente que te gustan los calcetines rojos con lunares blancos, no te preocupes. No te faltarán ofertas para comprarlos.