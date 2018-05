MAYOR CONCRECIÓN Viernes, 25 mayo 2018, 23:26

«Ya no basta con menciones genéricas», advierte David Maeztu, abogado especializado en Derecho de Internet, propiedad intelectual y tecnología, «el RGPD requiere una mayor concreción para la empresa, debiendo obtener un consentimiento expreso para tratar los datos de los usuarios». «Además, se reconocen derechos que hasta ahora no se contemplaban expresamente, como el de la portabilidad de los datos o el derecho al olvido», expone David Maeztu, quien también señala «la necesidad de algunas empresas de contar con un responsable de protección de datos». «El principal problema es que no existen medidas de seguridad establecidas expresamente», subraya Maeztu.