'The Last of Us Part II', lo mejor de una PS4 en su fin de ciclo Pocos juegos nuevos y ninguno de ellos exclusivo para la plataforma de Sony en una conferencia con un formato extraño como antesala del E3, la feria de videojuegos de Los Ángeles IKER CORTÉS Madrid Martes, 12 junio 2018, 05:44

Ha sido un formato extraño. El público presente en la presentación que Sony ha realizado con motivo del E3 de Los Ángeles no ha sabido ni cuándo debía aplaudir ni en qué momento había terminado. Es lo que tiene empezar por un peso pesado como 'The Last of Us Part II' -de lo más espectacular de la feria- y en un escenario ambientado en el juego de Naughty Dog y cambiar después de lugar para continuar con una sucesión de vídeos con poco ritmo.

Volviendo a la segunda entrega de 'The Last of Us', no cabe duda de que el estudio de Sony va en la buena dirección. Con toda probabilidad ayer mostraron el mejor beso en CGI de la historia de los videojuegos, pero es que cuando enseñaron la parte jugable había gente entre el público que no daba crédito a lo que sucedía en pantalla. Centrado en el personaje de Ellie, el vídeo muestra a la joven, arco y pistola en manos, reptando por una ciénaga y evitando a distintos enemigos. El movimiento de la vegetación, la bruma, la iuminación, las hogueras... Todo está cuidado hasta el más nimio detalle.

Pero lo más sorprendente llega cuando Ellie debe ponerse en acción y alerta por descuido a una de las personas que la está buscando. Es ahí cuando el jugador percibe la exquisita animación de los personajes, cómo les afectan los disparos o los golpes en las distintas partes del cuerpo, los movimientos contextualizados en función del lugar en el que te encuentras, la tensión -el sigilo sigue siendo un elemento clave en el juego- y la violencia extrema que, parece, contendrá esta segunda entrega. El juego aún no tiene fecha de salida.

Después de este inicio, la presentación ha comenzado a decaer. 'Ghost of Tsushima', el título que sorprendió para bien en la Paris Games Week, mostró algo más de juego y, si bien parece que contará con unos entornos preciosistas del Japón feudal, el sistema de combate, rápido y directo, parece que no contentará a todos. Por cierto, será el tercer juego de samurais que vemos en el E3, pues en esta conferencia también se ha presentado la segunda parte de 'Nioh'.

Hubo sorpresas en el apartado multiplataforma -títulos que también saldrán para Nintendo Switch o Xbox One- Sony dio alguna sorpresa con la presentación de 'Control', el nuevo juego de Remedy, una compañía que desde hace unos años solo desarrollaba para Microsoft. Responsable de 'Quantum Break', 'Control' parece su heredero espiritual, pues sigue siendo un juego de disparos en tercera persona en el que la protagonista parece tener cierto control sobre el tiempo. Llegará en 2019.

Además, la compañía nipona tuvo el honor de poner sobre la mesa las primeras imágenes del remake de 'Resident Evil 2'. El título se está rehaciendo en 3D completamente, sin embargo el aspecto gráfico no destacó apenas. Saldrá a la venta en enero de 2019.

A pesar de todo, Sony contaba con dos joyas aún en la recámara. 'Spider-man', que llegará en septiembre de este mismo año, es una de ellas. La otra era 'Death Stranding'. El título de Hideo Kojima, responsable de la saga 'Metal Gear', sigue siendo todo un misterio pero durante la conferencia mostraron por fin imágenes reales del título. El protagonista parece un mensajero en un mundo extraño y asfixiante. Fue la única sorpresa en un evento que quizá da la razón a John Kodera, presidente de Sony Interactive Entertainment, cuando dice que PlayStation 4 entra en la fase final de su ciclo vital.