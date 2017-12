Las parodias y el 'Despacito' de Luis Fonsi, lo más visto en Youtube en 2017 La paraodia de Los Morancos es uno de los vídeos más vistos del año. / YouTube Recopilan millones de visualizaciones pero la variedad de los contenidos confirma que «no existe una fórmula exacta» para convertir en viral un vídeo subido a la plataforma EDURNE MARTÍNEZ Madrid Miércoles, 6 diciembre 2017, 09:16

Un año más YouTube publica la lista de los vídeos más vistos del año en su plataforma y una vez más triunfan los minutos musicales por encima de cualquier otro formato. A nivel global, seis de los diez vídeos musicales más vistos del mundo son de artistas latinos -con 'Despacito' a la cabeza- y más de la mitad superan los mil millones de visualizaciones.

¿Cómo conseguir que un vídeo se haga viral? “No hay una fórmula exacta”, aseguran desde YouTube España, quienes explican que los vídeos más populares suelen tener tres características: “entretienen o son informativos, los quieres compartir con otras personas, y proceden de un canal con más vídeos similares y con una audiencia ya existente”.

En España, las parodias se llevan la palma. El vídeo más visto durante 2017 es el de Keunan & Hermoti en su imitación a veinte artistas. En segundo lugar, la parodia de Los Morancos 'Despacito dependiendo del delito' con la música de Luis Fonsi de fondo. Y la medalla de bronce es para el youtuber más famoso de nuestro país: El Rubius y su vídeo 'El regalo maldito de Youtube'.

1

Kenunan & Hermoti. 'Parodia 20 voces famosas'

2

Parodia Los Morcancos 'Despacito'

3

El Rubius. 'El regalo maldito de Youtube'

4

Familia Telerín. 'La vaca lechera'

5

Paula Gonu. 'El mejor tag del trap'

6

Mejores juguetes. 'Cuidamos de tres adorables hámsters'

7

Eurovision Song Contest. Manel Navarro - 'Do It For Your Lover'

8

Miare's Project. 'He perdido el juicio de Argos'

9

Antena 3. 'Arturo Valls imita a Pikotaro'

10

TheGrefg. 'Gracias a ti. Especial 4 millones'

A nivel musical, los 3 vídeos más vistos en España en 2017 son el 'Despacito' de Luis Fonsi, 'Súbeme la radio' de Enrique Iglesias y 'Felices los 4' de Maluma. La lista completa es la siguiente:

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Enrique Iglesias – Súbeme la radio ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

3. Maluma - Felices los 4

4. J Balvin, Willy William - Mi Gente

5. Ed Sheeran - Shape of You

6. Shakira - Me Enamoré

7. Becky G – Mayores ft. Bad Bunny

8. El Amante - Nicky Jam

9. Chris Jeday - Ahora Dice ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

10. Una Lady Como Tú - MTZ Manuel Turizo