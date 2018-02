Las maletas inteligentes tienen problemas para viajar Una maleta Bluesmart. Varias compañías rechazan su uso por posibles explosiones de sus baterías de litio INNOVA+ Madrid Viernes, 16 febrero 2018, 17:38

"Las maletas inteligentes, también conocidas como equipaje inteligente, se han vuelto muy populares en los últimos meses. No obstante, las maletas inteligentes contienen baterías de litio, que representan un riesgo cuando se colocan en la bodega de un avión", señala American Airlines en un comunicado.

Precisamente, American Airlines ha sido la primera compañía en frenar el avance de las maletas inteligentes. Uno de los principales fabricantes de estos novedosos dispositivos, Bluesmart, ya ha vendido 65.000 unidades y, además, ha anunciado que su versión más reciente se ha agotado.

"Estamos tristes por estos últimos cambios en algunas regulaciones de aerolíneas y sentimos que es un paso atrás no solo para la tecnología de viajes, también presenta un obstáculo para y mejorar la forma en que todos viajamos", señala la compañía.

Las maletas de Bluesmart y también las del resto de compañías de estos dispositivos están equipadas con una batería de litio y puertos USB que permiten la recarga de los smartphones de los usuarios.

Además cuentan con un GPS para rastrear la ubicación de la maleta en caso de que se pierda, cerraduras electrónicas y una hasta una balanza electrónica para evitar el exceso de equipaje. Algunas de estas nuevas maletas incluso cuentan con un motor para propulsarlas y que puedan seguir a su dueño por el aeropuerto.

Sin embargo, la sospecha se ha extendido sobre ellas, ya que las aerolíneas temen que las baterías puedan provocar un incendio en la bodega de carga que no podría ser detectado a tiempo. Las compañías, no obstante, permitirán que los pasajeros revisen si las baterías de sus maletas pueden ser retiradas y llevadas en cabina. Sin embargo, muchas de las maletas que ya están en el mercado tienen baterías que no se pueden quitar.