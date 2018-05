Así pueden acceder los hackers a los altavoces inteligentes Un equipo de investigadores descubre la puerta de entrada a través de mensajes ocultos en canciones INNOVA+ Madrid Viernes, 11 mayo 2018, 14:21

Siri, Alexa o Google Assistant ya son capaces de apagar luces, abrir o cerrar puertas, eso sí en hogares conectados. Sus tareas, cada vez, son más y cada vez las ejecutan con mayor precisión.

Sin embargo, un grupo de estudiantes de las universidades de California, Berkeley y Georgetown en Estados Unidos han encontrado un pequeño fallo de seguridad, que puede poner en peligro la reputación de estos nuevos amigos.

Según revela The New York Times, este hallazgo ha revelado que a través de mensajes escondidos a través de un vídeo o de una canción pueden ejecutar acciones que el oído humano no detectaría.

Esto quiere decir que un atacante podría esconder los mensajes subliminales tanto en canciones de la radio como en vídeos de YouTube. Así se podría activar los asistentes virtuales sin que el usuario se diera cuenta de ello, un hecho que permitiría abrir páginas web, enviar mensajes o realizar llamadas.

Con este anuncio, los investigadores estadounidenses quieren alertar a las compañías detrás de estos asistentes para que solucionen el problema cuanto antes.