«Es difícil gestionar sin errores el 'boom' de una startup que despega de repente» Scott Arpajian, CEO Softonic, en las oficinas de la empresa en Barcelona. / Robert Ramos Scott Arpajian, CEO de Softonic, la popular compañía de descargas que llegó a ser un fenómeno mundial, asegura que el modelo como tal «tiene fecha de caducidad» MICHAEL MCLOUGHLIN Madrid Domingo, 6 agosto 2017, 07:45

Descargas, usuarios e internet son 'trending topics' en cualquier conversación con Scott Arpajian. Él es el respondable, desde 2015, de dirigir el destino de Softonic, la firma española fundada en 1997 en Barcelona y que se convirtió en un fenómeno mundial a base por las descargas gratuitas.

La llegada de los 'smartphones', errores con el control de 'software' malicioso y el cambio de paradigma les llevó a una situación crítica que ahora, con 20 años recién cumplidos, quieren revertir con su nuevo producto 'Softonic Solutions'. "Iremos más allá de las descargas. Ofreceremos la mejor solución, ya sea una web, vídeo, curso, libro…. según hayan dictaminado nuestros usuarios, no nosotros".

–Muchas personas les siguen recordando por aquella barra del navegador y algunas descarga con "sorpresa".

–Algunos anunciantes aprovecharon la barra de herramientas y nuestro "downloader" para distribuir productos agresivos que hacían cambios no deseados. Verse envuelto en estas prácticas fue un error. Es natural que la gente nos siga recordando por eso, pero son prácticas del pasado con las que ya no tenemos que ver. En mi primer día como CEO decidí poner fin al Softonic Downloader, porque no daba el valor que buscaba el usuario. Poco después lanzamos 'Clean and Safer', un proceso por el que los títulos que se añaden al catálogo se revisan primero por una batería de antivirus y después por un equipo de expertos.

–¿Estas medidas no podían haber sido implantadas entonces?

–Creo que en su momento podíamos haber sido más estrictos y exhaustivos en cuanto a los programas que incluíamos. Sin embargo, hay que recalcar que Softonic empezó como una startup pequeñísima y se convirtió muy rápido en un negocio global. Cualquiera que haya trabajado en una startup que despega de repente, sabrá que no es fácil gestionar un 'boom' de crecimiento sin cometer errores. Ya hemos pagado el precio por aquello y aprendido de los errores.

–Por situarnos, ¿dónde se encuentra Softonic? ¿Hacía dónde camina?

–Nuestra página web continúa siendo uno de los líderes globales como descubridor de programas y aplicaciones. Tenemos cien millones de usuarios únicos al mes. Somos uno de los 40 portales más importantes a nivel mundial y estamos entre los diez primeros en Europa. Es un buen momento si tenemos en cuenta que trabajamos ofreciendo descargas de programas para ordenadores en un momento en el que el móvil es el rey.

–Pero el usuario no busca siempre una descarga como respuesta a sus problemas.

–Efectivamente. Llegamos a la conclusión de que nuestros usuarios no venían sólo a descargarse un programa o una app concreta. Por eso estamos en proceso de lanzar Softonic Solutions. Nuestra idea con ello es aprovechar el poder de la comunidad para que se ayuden unos a otros. Tienen un bagaje de conocimiento espectacular y nosotros estamos en condiciones de ofrecerles una plataforma poderosísima donde ellos lleven la iniciativa.

–Ustedes siguen apostando por software para ordenador pero aquí todo el mundo habla de móvil, ¿qué margen tienen ante las tiendas de apps de Google y Apple?

–Es cierto que en un mundo dominado por las 'app stores', principalmente de Google y Apple, un producto centrado en software para ordenadores como Softonic.com pierde mucho reclamo. Más allá de Softonic, el modelo de descarga de software como tal tiene fecha de caducidad. A riesgo de repetirme, esta es la razón por la cual estamos evolucionando rápidamente hacia soluciones que van más allá de las descargas.

–¿Y cómo gestionan ese cambio de marca, tan grabada en la mente de los usuarios?

–No es nada fácil. El cambio de percepción de los usuarios lleva tiempo. Hay que ganárselo día a día, no basta con proclamar cambios de política y cambiar la imagen. Hay que replantearse el valor añadido que se ofrece y si estás cumpliendo las expectativas. Por eso, nuestro nuevo producto estará centrado en la comunidad, ellos llevarán las riendas.

–¿Seguirá siendo la publicidad su principal fuente de ingresos? Los usuarios cada vez la rechazan más…

–El modelo de negocio actual de Softonic.com es mayoritariamente publicidad tradicional. Y digo "actual" porque estamos de acuerdo en que los usuarios son cada vez más reticentes a este tipo de publicidad, de modo que estamos diversificando hacia otras áreas y productos. Ya sea a través de afiliación, 'lead generation', 'e-commerce' o cualquier otra estrategia de monetización. Además del valor que ofrecerá a los usuarios, Softonic Solutions es una muy buena apuesta para nosotros como empresa, ya que reducirá nuestra dependencia de la publicidad, cuya vulnerabilidad va en aumento con la entrada de los bloqueadores de anuncios y la fatiga del consumidor.