Apple y Facebook ven la televisión

«Como hicimos con la música, haremos lo que los usuarios quieran que hagamos». Esta declaración de intenciones llega de la mano de Eddy Cue, uno de los directivos con más carisma y peso en Apple. El próximo mes de abril llegará al mercado la plataforma de televisión del gigante de Cupertino, algo que se lleva rumoreando y especulando desde hace mucho tiempo pero que nunca terminaba de asomar la cabeza.

No será ni como Netflix ni como HBO, prometen. Lejos de intentar calcar algo ya existente o intentar absorberlo a golpe de talonario, la compañía californiana ha decidido explorar su propio modelo de negocio. El propio Cue, en una conferencia organizada por la página especializada Recode, desveló que buscan «algo diferente».

La televisión de Apple no será, sin embargo, una aplicación independiente. Al menos de momento. Esta plataforma se integrará como una nueva pestaña en Apple Music, la 'app' que se lanzó para competir con Spotify en el 2015. Aunque este servicio de streaming musical está disponible en Android, estos nuevos contenidos solo se podrán consumir con aparatos de la firma. Es decir, el iPhone, el iPad, los iPod y los ordenadores de la marca.

Apple hará un 'reality' en el que los protagonistas convivirán mientras desarrollan un aplicación



Los contenidos se podrán ver a través de una pestaña de la 'app' de música y no tendrán publicidad

Pero ¿cuál será la programación de la manzana? Mucho queda por configurar en la parrilla y ver si se lanzan al suculento mercado de las series. Por el momento, se estrenarán con un 'reality show' al más puro estilo de 'Top Chef'. Se llamará 'Planet of the Apps' y sus concursantes tendrán que convivir conjuntamente mientras desarrollan una aplicación. Habrá un programa semanal y el jurado irá decidiendo quien se queda fuera en cada uno de ellos.

El premio final, una suculenta inversión de la mano de un 'business angel'. Los responsables de los veredictos semanales estarán encabezados por Gary Vaynerchuk, un reconocido empresario de Silicon Valley. El 'expertise' tecnológico casi se acaba ahí: Jessica Alba, Gwyneth Paltrow y el cantante will.i.am son los otros nombres.

El otro programa anunciado será una mezcla entre un espacio de entrevistas y un 'show musical'. Y es que 'Carpool Karaoke' es un 'remake' del programa en el que James Corden viajaba en coche compartiendo espacio con un famoso. Cantarán, hablarán, conducirán... todo ello durante media hora.

«Hemos trabajado con varias televisiones durante mucho tiempo y seguiremos. Pero con Apple Music vimos que teníamos la oportunidad de hacer cosas nuevas», dijo Cue, que estima un potencial de hasta 20 millones de usuarios en los primeros meses tras el lanzamiento. Usuarios que no tendrán que aguantar en ningún caso publicidad. «Hay que encontrar algo mejor. No molestarlos», mencionó en torno al posible modelo de negocio, del que no dio más detalles.

A por YouTube

También en Facebook se mueven. Primero fueron los textos. Después vinieron las imágenes. Y ahora son los vídeos. A la espera de que su apuesta por Oculus les permita compartir por experiencia, Facebook está volcado en el consumo de vídeos. Eso fue lo que le impulsó a añadir el 'streaming' en vivo en su red social y la que ahora impulsa su última aplicación: un programa que permitirá ver sus vídeos en las televisiones inteligentes de Samsung, los aparatos que tienen con este fin Apple, Amazon o el 'chromecast' de Google.

El principal objetivo de esta maniobra es YouTube, propiedad de Google y el gran rey del vídeo 'online'. «El vídeo es como una gran tendencia del mismo orden que los smartphones. Es por eso por lo que seguiremos fomentando el vídeo como una prioridad en toda la familia de aplicaciones de Facebook y facilitando que la gente lo consuma y lo comparta», aseguró el fundador de la red social, Mark Zuckerberg.

El otro gran objetivo de la marca se antoja más complicado. Y es que Zuckerberg y su equipo están negociando con las discográficas con un objetivo claro: permitir a los usuarios utilizar en sus vídeos música con derechos de autor. El motivo, no limitar la creatividad por no poder incluir una u otra pista. El acuerdo se antoja complicado, por el momento. Pero independientemente de que se logre o no, Facebook sigue avanzando en el mundo del vídeo y hacia el sector audiovisual.