¿Qué animal eres según tu reloj biológico?

A unos les cuesta mucho madrugar mientras otros saltan de la cama antes de que suene la alarma del teléfono. A unos se les cierran los ojos a las 22.00 horas, mientras otros no se meten en la cama antes de la una de la madrugada.

El doctor Michael Breus ha llegado a la conclusión de que todo se explica porque cada persona requiere un ajuste diferente y tiene un tipo de reloj biológico. Lo dice en su libro 'The power of When': The best time to do everything read (El poder del cuando: El momento óptimo para hacerlo todo). (Más información en Mujerhoy.com)