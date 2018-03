Alerta sanitaria por la presencia de listeria en un lote de paté Varios trabajadores, preparan lotes de paté. El producto ha sido distribuido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco XABIER GARATE Jueves, 8 marzo 2018, 17:24

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) ha tenido conocimiento por las Autoridades sanitarias del País Vasco, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la existencia de un lote de paté con altos niveles de Listeria monocytogenes, fabricado por la empresa Katealde, Artesanos, S.L., empresa ubicada en Alsasua

Se trata del producto identificado como "Mousse de foie 50 % Foie-grass, envasado al vacío, envase de 2x40 gramos KATEALDE; Lote 170362; Fecha de consumo preferente: 14/12/2018", según las mismas fuentes, que indican que el fabricante, con sede en Alsasua, se ha puesto en contacto con todos los clientes distribuidores para efectuar la retirada del producto implicado. El producto ha sido distribuido desde el establecimiento fabricante a supermercados de País Vasco, Navarra, Andalucía, Cantabria, Islas Baleares, La Rioja y Madrid.

Como medida de precaución, las personas que tengan en su domicilio algún envase de estos productos deben abstenerse de consumirlos y que en caso de haberlos consumido y si presentan alguna sintomatología no habitual, se recomienda acudir a un centro sanitario.

El Gobierno de Navarra ha informado que en caso de requerir más información se puede llamar a los siguientes teléfonos: 848423440 en horario de 8:00 a 15:00 y 948290290 en horario de 14:30 a 21:30 horas.

La empresa asegura que ha sido sometida a una «auditoría completa" por parte de las autoridades sanitarias y que se han retirado de las tiendas todos los lotes afectados

El Instituto de Salud Pública y Laboral ha activado el servicio permanente de gestión de alertas alimentarias y realizado las actuaciones de control necesarias para delimitar y corregir las circunstancias que han podido dar lugar a esta alerta, revisado los procedimientos de control de la seguridad alimentaria del fabricante, e información de la trazabilidad del producto y ha requerido la inmovilización y retirada inmediata de la totalidad del producto y lote afectado.

Fuentes de la empresa Katealde han explicado a El Diario Vasco que el Servicio de Salud del Gobierno de Navarra, tras tener conocimiento de la alerta alimentaria, realizó el miércoles por la tarde una "auditoría completa", con una inspección de los procesos de fabricación y trazabilidad, y que no se detectó nada anormal en las instalaciones. "Ahora estamos esperando los resultados de las analíticas", han manifestado. "No hay que alarmarse. Está todo controlado", han asegurado. Han recalcado, además, que "se han retirado de las tiendas todos los lotes implicados y que la gran mayoría han sido ya consumidos y no tenemos constancia de afectados".

La listeriosis es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Se estima que 1600 personas contraen la listeriosis cada año y que aproximadamente 260 mueren por la enfermedad. Es más probable que la infección enferme a mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos de 65 años o mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.