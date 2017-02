Comprueba si tu desayuno sobrepasa la cantidad de azúcar recomendada

25 gramos al día es la cantidad diaria de azúcar recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero son pocas las personas que procuran no sobrepasar esta cantidad, dada la dificultad para conocer cuánto azúcar contiene cada alimento que se ingiere. Y es que, a pesar de que cada vez son más las personas que se cuidan y que procuran no comer dulces o sustituir el azúcar por otros edulcorantes, lo cierto es que muchos de esos productos que consideramos “sin azúcar”, no son tales, tal y como podemos comprobar en esta app.

En el caso de los más pequeños de la casa, el desayuno más habitual es un vaso de leche con cacao, un zumo y unas galletas. Con estos alimentos se sobrepasa la cantidad recomendada considerablemente, puesto que un zumo envasado puede contener unos 10 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

Además, el cacao en polvo también contiene unos 7 gramos de azúcar por cucharada y por cada galleta están consumiendo unos 8 gramos. Los cereales, por su parte, pueden llegar a contener unos 18 gramos por ración. De esta forma, los niños consumen, en su mayoría, mucho más de la cantidad diaria recomendada sólo en el desayuno.

