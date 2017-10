La pasión por la belleza al servicio de los novios Miércoles, 25 octubre 2017, 00:05

Logroño. Lo de María Leza es auténtica devoción por su trabajo: «Es que esto es lo que me apasiona, yo soy feliz cuando estoy trabajando, abrir este salón de belleza es lo mejor que he podido hacer». Y todo eso, desde luego, es lo que transmite cuando habla de María Leza Esteticistas. El establecimiento abrió sus puertas en 2002, fue el primero localizado en la zona de Cascajos, y, desde entonces, no ha hecho otra cosa que crecer en servicios, personal y clientes.

¿Y cuál es la receta? María Leza habla de un equipo profesional, pero muy cercano, de garantía de calidad, de confianza, de formación continua y de últimas novedades. Pero, sobre todas las cosas, destaca la importancia de que cada cliente se sienta único o única desde el mismo instante en el que entra por la puerta.

El catálogo de servicios de María Leza Esteticistas es amplio y variado: multitud de tratamientos faciales y corporales, láser de última generación, manicura y pedicura, solarium, radiofrecuencia Indiba y presoterapia, micropigmetación... Todos ellos se prestan en unas instalaciones elegantes, pero acogedoras, con un toque minimalista, que han sido ampliadas este mismo año: el salón cuenta ahora con 250 metros cuadrados consagrados a la belleza y al bienestar.

Y en este terreno las bodas y sus protagonistas, los novios, ocupan un papel muy especial. María Leza explica que siempre han tenido una vinculación especial hacia las bodas. No en vano el salón de belleza estará presente el próximo sábado 21 de octubre en la Gala de Novios Sí, Quiero. ¿Su propuesta? Las cosas, dice, han cambiado mucho en los últimos años y la estética nupcial es cada vez más atrevida. La clave, sin embargo, es adaptarse a los gustos de la novia (o del novio) y, al mismo tiempo, potenciar su belleza natural.

¿Interesante? Lo mejor de todo es que los asistentes a la feria tendrán la oportunidad de conocer de primera mano y en directo las propuestas de María Leza Esteticistas. Todo el equipo acudirá a la cita pertrechado con todo lo necesario para ponerse manos a la obra. Será, de hecho, el encargado de maquillar a las modelos que participarán en los desfiles de trajes de novia programados durante la feria.

Una recomendación para visitantes. No dejen de interesarse por las opciones de desplazamiento a domicilio que ofrece María Leza Esteticistas y tampoco por las cada vez más demandadas 'beauty parties' o fiestas de belleza. ¿Que qué es eso? Pues una suerte de encuentros a medio camino entre reunión social y tratamiento de belleza ideales para vísperas nupciales.

El salón de belleza, por cierto, participará en el sorteo que se llevará a cabo en los últimos compases de la feria de novios Sí, Quiero! con un regalo más que interesante para las novias y los novios: un maquillaje de boda, incluida naturalmente su preceptiva prueba previa. Así que... ¡mucha suerte!