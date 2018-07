A partir del jueves, cinco semanas de permiso de paternidad La medida de ampliar una semana más la prestación entra en vigor al día siguiente de que se publiquen los Presupuestos en el BOE ARANTXA ALDAZ Martes, 3 julio 2018, 17:12

Las parejas que están a punto de tener un hijo no le quitan ojo estos días al calendario. Y no solo por los nervios del parto. La decisión de ampliar una semana más, hasta cinco en total, el permiso de paternidad entrará finalmente en vigor este jueves, al día siguiente de que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado los Presupuestos Generales, que incluyen una partida para financiar este avance -aunque no completo- en materia de conciliación e igualdad.

Con este 'regalo' caído de la Seguridad Social, los padres que tengan un hijo a partir de las 00.00 horas de este jueves podrán beneficiarse de cinco semanas de permiso retribuido. Aquellos que tengan a su bebé en brazos a las 23.59 horas de la víspera tendrán que conformarse con las cuatro semanas actuales. Aunque sea cuestión de segundos. Normal que con ese caramelo en la boca, las parturientas y sus parejas estén deseando que se alargue la gestación. Las mujeres, eso sí, seguirán teniendo derecho a seis semanas de permiso y otras diez más que pueden ser compartidas, aunque lo habitual es que las disfrute la madre hasta las 16 en total.

La ampliación a cinco semanas de permiso de paternidad figuraba como uno de los compromisos adoptados por el PP y Ciudadanos en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy y ha sido mantenida en las Cuentas diseñadas por los populares y asumidas por el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez. La medida da el primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso que es lograr unos permisos igualitarios e intransferibles entre el hombre y la mujer, y pagados al 100%, como lleva años reivindicando la plataforma Ppiina. El Congreso ya ha dado luz verde para que se tramite la ley que busca lograr una conciliación y unos cuidados igualitarios, que no recaigan exclusivamente en la madre. La meta es alcanzar un permiso retribuido al 100% de 16 semanas tanto para el padre como para la madre, que puedan ser disfrutadas de forma correlativa, para que en la práctica el cuidado del bebé en el hogar por parte de uno de los dos progenitores se extienda hasta los ocho meses de vida -más el periodo de lactancia-. Sería una auténtica revolución social. La idea de la reforma, que debe superar la tramitación, es que el incremento del permiso de paternidad sea gradual y paulatino de dos semanas al año durante cinco años una vez entre en vigor la ley, que ha sido propuesta por Unidos Podemos y fue apoyada por unanimidad. Ese escenario idílico llegaría en 2022.

